Spider-Man: No Way Home : fuite de la bande-annonce avant sa sortie officielle !

La bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a fuité avant que Sony ne la diffuse officiellement. Spider-Man : No Way Home est le troisième volet très attendu de la trilogie réalisée par Jon Watts. Tom Holland est de retour dans le rôle de Peter Parker et Doctor Strange, interprété par Benedict Cumberbatch, tient également le rôle principal. Spider-Man : No Way Home sortira en décembre prochain, mais étonnamment, Sony n’a pas encore donné le coup d’envoi de sa campagne de marketing.

Disney et Sony ont fourni quelques informations au cours de l’année écoulée, rendant les fans encore plus impatients de découvrir la première bande-annonce. Selon certaines informations, Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient de retour dans la suite du film puisque No Way Home traitera du multivers. Cela n’a pas encore été confirmé, mais quelques autres grands noms sont de retour pour la suite. Alfred Molina est de retour dans le rôle de Doc Ock, qu’il a incarné pour la dernière fois dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Un méchant de la série de Garfield fait également son retour, avec Jamie Foxx dans le rôle d’Electro. D’autres personnages comme le Daredevil de Charlie Cox et le Bouffon vert de Willem Dafoe ont également été évoqués pour Spider-Man : No Way Home, mais si ces rumeurs de casting sont vraies, elles ne seront probablement pas confirmées avant la sortie du film.

Selon THR, la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a fait l’objet d’une fuite et a fait des vagues sur Twitter et TikTok. Sony a rapidement retiré toutes les vidéos et envoyé des avis de droits d’auteur. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé que la bande-annonce était légitime, mais cela semble probable puisque Sony retire activement les tweets contenant la bande-annonce. La bande-annonce était également censée porter en filigrane le nom de Wassila Lmouaci, qui était une artiste VFX sur Thor : Ragnarok.

La bande-annonce de Spider-Man : No Way Home serait présentée en avant-première lors du prochain CinemaCon à Las Vegas, ce qui signifie que les descriptions de la bande-annonce seront certainement mises en ligne demain. Cependant, la bande-annonce ayant fait l’objet d’une fuite, il est possible que Sony choisisse de la diffuser au public demain également. Kevin Feige a déclaré que la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home serait diffusée avant la sortie du film en salles, ce qui contredit les fausses informations selon lesquelles la suite n’aurait pas de bande-annonce du tout.

Parmi les trois films du MCU qui sortent cette année, Spider-Man : No Way Home est probablement le titre le plus attendu. Les produits dérivés ont commencé à arriver sur les étagères des magasins, mais Sony fait durer l’attente en attendant de présenter le premier aperçu officiel du film. Même si la bande-annonce ne sort pas demain, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne soit diffusée. Shang-Chi et la légende des dix anneaux sort dans une semaine environ, il est donc probable que les studios souhaitent que la bande-annonce soit diffusée dans les cinémas pour commencer à promouvoir la suite. Sony ayant été très discret sur Spider-Man : No Way Home, il n’est pas surprenant qu’ils aient agi si rapidement pour diffuser la bande-annonce.