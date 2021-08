L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? : un numéro marqué par le mariage de Mathieu et d’Alexandre

Nombreux sont les téléspectateurs qui se sont surement demandé que sont devenus ces agriculteurs qui ont participé à la célèbre émission de dating sur M6 ? Eh bien, vous aurez bientôt la réponse puisque la chaine a décidé de programmer la diffusion d’un numéro spécial intitulé « L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? » ce lundi 23 août, à partir de 21h05. Un numéro exceptionnel que la production a préparé depuis un moment pour les fans à l’occasion des 15 ans de l’émission culte, mais aussi pour nous préparer à l’arrivée de la saison 16. Que nous réserve donc cette soirée ?

De qui aurons-nous des nouvelles ce soir ?

Comme vous le savez peut-être déjà, la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré » sera lancée sur M6 le lundi 30 août. Mais en attendant, à une semaine du lancement de cette nouvelle saison, la chaine propose comme d’habitude, un numéro spécial dans lequel on pourra avoir des nouvelles des quelques agriculteurs qui ont participé au dating champêtre. Au programme de ce soir, Karine Le Marchand nous emmènera retrouver Jérôme et Lucile. Depuis leur rencontre au printemps 2020, les deux tourtereaux ne se sont plus jamais quittés et vivent désormais une incroyable histoire d’amour. D’ailleurs, le couple a récemment annoncé l’arrivée dans quelques semaines de leur premier bébé, une bonne nouvelle qui ravira surement les téléspectateurs.

L'amour, au rendez-vous. 💞 Retrouvez les agriculteurs qui vous ont fait vibrer les années précédentes lors d'une soirée spéciale.

🌾 #ADP : que sont-ils devenus, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/1aCEynyeY1 — M6 (@M6) August 23, 2021

On y découvrira également la suite des aventures de Laura et Benoît, le couple de grands timides, désormais très soudé. Karine Le Marchand prendra aussi des nouvelles de trois agriculteurs de la saison 13 que vous connaissez surement, il s’agit d’Aurélia, Éméric et Thomas. Vous souvenez-vous également d’Éric le chevrier ? Si oui, nous aurons aussi l’occasion durant cette soirée d’avoir de ses nouvelles, car rappelez-vous, son aventure amoureuse dans l’émission ne s’est pas vraiment déroulée comme il l’avait souhaité. A-t-il alors trouvé le grand amour depuis ce jour-là, ou est-il encore célibataire ? La réponse à découvrir sur France 2 ce soir.

Des images inédites du mariage de Mathieu et d’Alexandre

À part les noms déjà cités en haut, ce numéro de « L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? » sera marqué par le mariage des chouchous de la saison 15, Mathieu Ceschin et Alexandre Tola, le premier couple LGBT de l’émission. Un grand évènement auquel Karine Le Marchand et toute l’équipe de tournage a pu assister. Après leur aventure dans l’émission, le couple n’a évidemment pas hésité à accueillir les caméras de M6 chez eux en Camargue à l’occasion du plus beau jour de leur vie. Les deux tourtereaux se sont ainsi unis en juin dernier, devant tous leurs amis et leurs familles, tous vêtus pour l’occasion de blanc.

Une journée riche en émotion puisqu’en parallèle Mathieu avait révélé ce jour-là qu’il avait été choisi par Lucile et Jérôme pour être le parrain de leur bébé. Entre l’arrivée des futurs mariés et de l’animatrice à cheval dans les rues de Sernhac, la grande cérémonie célébrée par le jeune maire de 28 ans, Gaël Dupret et la fête que le couple a donné pour célébrer cet instant, la soirée promet de faire pleurer les plus sensibles d’entre nous. Et ce n’est pas tout, car selon la production, ce sera aussi le moment de revivre en images les plus grands moments de l’émission depuis 2005. Les plus beaux coups de foudre, les premiers baisers, les déclarations d’amour, les fins heureuses comme malheureuses, mais aussi les moments les plus drôles, tendres des speed-datings et de la vie à la campagne, tous ces moments seront au programme de cette soirée exceptionnelle.

"On va agrandir la famille"

Les agriculteurs des dernières saisons vont vous annoncer de très bonnes nouvelles ! 💍👶😍#ADP Que sont-ils devenus ?, lundi prochain à 21.05 pic.twitter.com/ZtXNIr6trK — M6 (@M6) August 16, 2021

Donc, si vous êtes fans de l’émission et en attendant l’arrivée de la saison 16, rendez-vous ce soir sur M6 à partir de 21H05 pour découvrir « L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? ».