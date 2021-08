Sex Education saison 3 : Sur quel autre couple la nouvelle saison devrait-elle se concentrer ?

in

Otis et Maeve ont peut-être volé la vedette jusqu’à présent, mais la saison 3 de Sex Education pourrait prouver qu’ils sont loin d’être le seul duo intéressant de la série.

La saison 3 de Sex Education de Netflix devrait se concentrer sur le meilleur couple de la série au lieu d’Otis Milburn (Asa Butterfield) et Maeve Wiley (Emma Mackey), mais quel couple pourrait être meilleur que le couple le plus important de la série ?

Tout au long des deux saisons précédentes, Maeve et Otis ont montré une romance toujours tumultueuse, cependant, avec la saison 3, la série a maintenant l’opportunité de concentrer son attention sur une autre relation, plus intéressante.

L’un des points forts de la saison précédente de Sex Education était l’arc autour du meilleur ami d’Otis, Eric Effiong (Ncuti Gatwa) et Adam Groff (Connor Swindells).

L’histoire d’Eric et d’Adam est fascinante pour un certain nombre de raisons. Pour commencer, il aborde la psychologie complexe qui entoure la sexualité d’une manière que la relation entre Otis et Maeve ne fait jamais.

Il met également en évidence la façon dont un personnage auparavant rabougri sur le plan émotionnel comme Adam peut évoluer avec le temps ; son acceptation progressive de lui-même semble être un arc beaucoup plus crédible que les dispositifs narratifs parfois farfelus qui lient Otis et Maeve.

Compte tenu du conflit entre Adam et Eric tout au long de la saison 2, la nouvelle saison place également les personnages dans un tout nouveau territoire. Il sera fascinant de voir comment les personnages s’en sortent.

La série à succès de Netflix est à son meilleur lorsqu’elle aborde des sujets familiers et difficiles, de l’intimité émotionnelle à la santé sexuelle, avec honnêteté et humour.

Dans Sex Education, jusqu’à présent, Adam et Eric ont sans doute illustré cette force plus que tout autre personnage. Même si le reste de l’intrigue, parfois invraisemblable, n’est pas convaincant, elle devrait donc avoir une chance d’être l’intrigue centrale de la série, au moins pendant un certain temps.