Spelling the Dream: bande-annonce officielle de ce nouveau documentaire

SNAP THE MOMENT Gigoteuse à Nouer Dream-Bag - Dès la naissance. Olive Dream

La gigoteuse à nouer Dream-bag de Snap The Moment a été spécialement créée pour les nouveau-nés et les bébés jusqu'à 6 mois. Fabriquée en 100% coton bio et certifié GOTS, la peau de bébé est donc en contact avec un tissu doux et délicat. Le bas à nouer facilite le change de bébé sans à avoir à le déshabiller