Cavill reviendra-t-il en tant que Superman? – Africadaidly

Henry Cavill a laissé la cape derrière le rôle de Clark Kent / Superman il y a quelques années, mais on apprend qu’il est en pourparlers pour revenir en tant que super-héros de Warner Bros./DC Comics.

Cavill a joué le rôle de Superman dans «Man of Steel» en 2013, suivi en 2016 par «Batman v Superman: Dawn of Justice» et en 2017 avec «Justice League».

Bien sûr, il pourrait être aussi petit qu’il reviendrait pour la coupe Snyder de «Justice League» s’ils ont besoin de nouvelles images.

