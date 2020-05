Spécifications Xiaomi Redmi Note 9

Anker Chargeur 30W USB-C [PowerIQ 3.0] PowerPort III mini - Chargeur compatible Power Delivery et Quick Charge 3.0 pour iPhone XR/XS/Max/X/8, iPad Pro, Macbook, Galaxy S10/9, Pixel et autres

Haute vitesse pour tous : des iPhone aux ordinateurs portables USB-C, en passant par les Samsung Galaxy, la nouvelle technologie déposée d'Anker, PowerIQ 3.0, permet le chargement à haute vitesse de pratiquement tous les appareils mobiles. Compatibilité universelle : fonctionne parfaitement avec presque tous les périphériques USB-C et les recharge à une vitesse de 30W. Construction premium : l'extérieur lisse et mat, les détails brillants autour de la face du port et la LED bleue donnent au PowerPort III mini un aspect élégant. Chargeur compact : ce chargeur est 30% plus petit qu'un chargeur MacBook original, sans sacrifier un seul watt. Vous recevrez : le chargeur mural PowerPort Atom III mini, un guide d'utilisation, notre garantie de 18 mois et le support de notre SAV en cas de besoin.