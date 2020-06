Suicide Squad 2 Quand viendra-t-il? – Détail du plâtre et du tracé

– – –

Mises à jour de Suicide Squad 2: Le premier film n’était rien de moins que consternant, et maintenant Warner Bros a annoncé qu’il y aurait une suite à venir pour les fans. Les fans de la franchise espèrent maintenant que le deuxième film sera également un énorme succès et que ce ne sera pas une perte de temps.

Date de sortie et bande-annonce de Suicide Squad 2

La date de sortie de la deuxième partie du film a déjà été annoncée, elle sortira sur les écrans le 6 août 2021. Cela signifie que les fans du film auront encore beaucoup de temps. Mais, nous ne sommes pas sûrs que si cette date est confirmée, ce sera probablement la date de sortie.

Parlant maintenant de la bande-annonce de la deuxième partie, nous n’en avons pas. La production est fermée en raison de la pandémie de virus corona. Toutes les usines de production sont fermées en raison de la sécurité du public. La bande-annonce ne sortira pas de sitôt pour les fans de la franchise.

L’intrigue de Suicide Squad 2

Amanda Waller est bien placée pour organiser un autre escadron de suicide, cela pourrait également s’avérer très fatal pour quelques-uns des autres personnages. Nous pensons que c’est une utilisation appropriée des morts qui pourrait racheter le film de l’abîme très profond du cinéma moche.

James Gunn, un réalisateur, a déclaré que «on ne pouvait pas être plus ravi de (Gunn) dans la Suicide Squad». Il a également ajouté qu’il ne pouvait pas être beaucoup plus heureux avec les rôles qu’il aimerait voir dans ses propres films. On ne s’attend pas à ce que beaucoup de personnages apparaissent la première semaine, mais certains fans inconditionnels seront sûrement très prêts à rassembler le courage et les pièces pour regarder un autre gang de inadaptés jeté dans un autre au-dessus de la situation la plus élevée.

