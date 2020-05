Spécifications TCL 10 Pro – PhoneArena

TCL 10 Pro est équipé d’un écran FHD + AMOLED de 6,47 pouces sans cadre activé avec une fonctionnalité appelée Edge Bar qui vous permet d’accéder facilement à certains raccourcis d’appareils. Côté matériel, le 10 Pro est livré avec le processeur Snapdragon 675 et dispose de 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage natif. L’alimentation est fournie par une batterie de 4 500 mAh. Il y a quatre caméras à l’arrière du combiné, tandis que le selfie shooter est de 24 MP. Le TCL 10 Pro coûtera 449,99 $ et sera disponible sur Amazon à partir du 19 mai.