Maruti Gypsy Vs Endeavour Vs Duster Vs Fortuner

Les VUS sont de plus en plus populaires en Inde. Les raisons principales incluent qu’elles sont abordables, confortables comme une berline et avec certaines, vous pouvez satisfaire votre luxure hors route. En parlant spécifiquement des tout-terrain, nous en avons beaucoup en Inde dès le départ de Rs 10 Lakhs. Nous en avons peut-être perdu quelques-uns à cause des normes BS6, mais il y a toujours le marché des voitures d’occasion.

Voici un défi hors route comprenant des voitures comme Maruti Gypsy, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Ford Endeavor, Isuzu D-Max, Mahindra Scorpio et Renault Duster AWD. Regardez la vidéo complète pour voir laquelle d’entre elles semble être la machine tout-terrain la plus performante.

Tous les obstacles dans ce défi incluent l’escalade raide. On vient avec un virage au fond lui-même mais avec des routes très inégales. Il y a ensuite un virage juste vers la fin de la montée et le dernier est une simple montée. Pour info, la liste comprend Scorpio AWD, Duster AWD, Endeavour de première génération et toutes les versions du Fortuner.

Le premier obstacle est franchi par la plupart des biggies à l’exception de Renault Duster, Maruti Gypsy et Mahindra Scorpio, qui prennent leur propre temps. Dans le second, Gypsy et Scorpio franchissent facilement l’obstacle, mais Isuzu D-Max et Pajero le complètent lors de la deuxième prise. Dans ces obstacles, ce n’est pas une question de puissance, mais aussi de technique et de compétences.

Vers le dernier obstacle, la plupart d’entre eux le franchissent au premier essai lui-même. A noter que Gypsy est le seul sans aucune fonctionnalité tout-terrain. Pajero, Fortuner, Endeavour et Isuzu D-Max, tous bénéficient d’un système 4 roues motrices sophistiqué. Ce qui a été un choc, c’est que la première génération Endeavour a réussi à surmonter tous ces défis sans aucune difficulté.

Vous pouvez également voir que la plupart de ces voitures ont des garde-pieds et certaines n’ont pas de pare-chocs. Certains d’entre eux obtiennent ces pare-chocs personnalisés avec un angle de départ élevé qui les aident à grimper sans gratter. Parmi eux, on ne peut plus prendre le Duster AWD et le Maruti Gypsy.