Spécifications du Motorola Moto G9 Power

TECHGEAR Câble USB C, Tressé Résistant Haute Durabilité Appareils USB Type C Compatible avec Samsung Note 20 10 Lite 9, S20, S10 Lite S9 A21s A20e A41 A51 A71, Xperia 10 XZ3, Huawei P40 etc -Noir 1m

TECHGEAR Câble Tressé USB Type C, Câble chargeur et transfert de données Type C USB pour Macbook, ChromeBook, Google Pixel 5, 4/4a, 3/3a, 2 (XL Modèles aussi) Samsung A21s, A51, A71, A91, A50, A40, A20e, A90 (5G aussi), S20, S20 Plus, S20 Ultra, S10, S10 Lite, S9, S8, Note 20, Note 20 Ultra, Note 10, Note 10 Lite, Note 9, Note 8, A8 2018, Huawei P40, P30, P30 Pro, P20, P10, Mate 20, Nova 4, 3, 2, Honor 2010, 9, 8, Moto G9 / G8 / G7 Plus/Power, Oneplus 8, 8 Pro, 7, 7T, Pro, 6, 5, 5T, LG G6, etc. TECHGEAR Câble Tressé USB Type C, Câble chargeur et transfert de données Type C USB pour Sony Xperia 1, 10, 10 Plus, 5, XZ1, XA1, XA2, XZ2, XZ3, L2, L3, Nokia 9 PureView, Nokia 8.3, 8.1, 7.2, 7.1, 7, Nokia 6 2018 6.2, 6.1 Plus, 5.3, 5.1 / Plus, Nokia 3.1, 2.1, Nokia X71, Nokia 8 Sirocco, Nokia X3, X6, Xiaomi Note 8 Pro, Note 9, Poco X3 NFC, Poco M2, Nintendo Switch et autres appareils USB de type ç. Dure 5X plus longtemps: l'extérieur en nylon à double tressage, le noyau de fibre durcie et les connecteurs solides fournissent ce câble avec une résistance supérieure de bout en bout. Des connecteurs robustes et entièrement moulés aux deux extrémités pour une durabilité supplémentaire. Le connecteur de type C est réversible, vous pouvez le brancher dans les deux sens. Transférez les données vers un périphérique USB Type C via un port USB standard. Prend en charge les plug-and-play et échanges rapides; Aucun pilote d'installation nécessaire. Utilisez ce câble pour charger votre téléphone portable USB Type C (USB-C), tablette, ordinateur portable, etc. via un chargeur, une batterie ou une prise compatible, à des vitesses allant jusqu'à 3 Ampères.