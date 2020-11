La façade DualSense de la PlayStation 5 est amovible

Maintenant que le DualSense de la PlayStation 5 est entre les mains des gens, les gens découvrent de petites fonctionnalités que Sony n’a pas officiellement annoncées. Une de ces caractéristiques que YouTuber John Glasscock a soulignée est une plaque frontale amovible. C’est vrai, cette plaque noire entourant les manettes se détache, suggérant que les joueurs pourront personnaliser cette partie du contrôleur. Glassock a également souligné que la barre lumineuse peut changer de couleur.

Sans plus tarder, regardez une démonstration vidéo du YouTuber ci-dessous.

Que Sony envisage de vendre des plaques frontales DualSense ou non, ce n’est pas le cas pour le moment. Cependant, il ne semble pas que la société autorise des tiers à vendre des façades personnalisées dans un avenir prévisible, comme en témoigne le récent cas impliquant «Personnaliser mes plaques». Pour ceux qui l’ont manqué, Customize My Plates a récemment dû cesser ses opérations après avoir reçu une menace légale de Sony, le forçant à annuler toutes les commandes de faces avant PS5 personnalisées.

«Les avocats de Sony nous ont dit qu’à leur avis, la propriété intellectuelle de Sony s’étendait aux façades et que si nous continuions à les vendre et à les distribuer dans n’importe quel pays, nous finirions devant les tribunaux», a déclaré le vendeur. «Tout cela a été révélé hier et nous annulons et remboursons maintenant toutes les commandes de façade dans le monde… nous en sommes extrêmement déçus mais nous n’avons pas d’autre option.

Quoi qu’il en soit, la possibilité de personnaliser le DualSense avec une façade de notre choix est la bienvenue.

La PS5 sortira dans le monde entier à partir du 12 novembre.

Nos lecteurs opteront-ils pour des façades PS5 et DualSense personnalisées?