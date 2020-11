Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 4 Oeufs de Pâques et références

in

L’amiral de Starfleet dont Burnham a intercepté le message s’appelle «Senna Tal». Dans l’épisode 3, nous avons appris qu’Adira portait en elle le symbiote de Senna Tal, ce qui signifie que le symbiote lui-même s’appelle «Tal» et que l’amiral de Starfleet était Senna. C’est exactement comme la différence entre Jadzia Dax et Curzon Dax. Bien sûr, Adira ne commence pas l’épisode en tant que «Adira Tal», qui vient plus tard, lorsque nous en apprenons également sur Gray Tal.

Scanner médical de Culber

Bien que ce ne soit pas exactement un Nouveau Œuf de Pâques, le Dr Culber utilise une filature classique TOS scanner médical pour contrôler plusieurs membres de l’équipage, dont Adira. C’est le même type de scanner Bones utilisé dans TOS, ce qui est assez intéressant uniquement parce que selon Jadzia dans «Trials and Tribble-ations», elle connaissait Leonard «Bones» McCoy lorsque le symbiote Dax a été rejoint sous le nom d’Emony Dax.

Bajoran Hasperat

Adira dit qu’elle sait cuisiner un «méchant haspérat bajorien». Ceci est une nourriture bajorienne épicée présentée tout au long DS9, mais mentionné pour la première fois dans le TNG épisode «Frappe préventive». Donc, si vous semblez vous rappeler que Ro Laren a parlé d’Hasperat sur TNG avant que Kira ne le fasse DS9, tu as raison! Cela dit, nous n’avons jamais vu Hasperat avant DS9, à quel point il a semblé ressembler à un burrito. À un certain niveau, dire «Bajoran Hasperat» peut être un peu redondant, mais nous pouvons pardonner à la pauvre Adira; sa mémoire est vraiment brouillée!