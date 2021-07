Space Jam : Nouvelle ère : à partir de quel âge un enfant peut-il regarder le film ?

Vous vous demandez si Space Jam 2 est adapté aux enfants ? Space Jam : nouvelle ère est classé PG aux Etats-Unis en raison de certains éléments de langage et des scènes de dessins animés. Cela peut déranger certains d’entre vous, mais Space Jam 2 est un divertissement pour toute la famille. Voici ce que les parents doivent savoir au sujet de Space Jam 2.

Space Jam 2 est-il adapté aux enfants ?

Au début du film, nous rencontrons un jeune LeBron qui est réprimandé par son entraîneur de basket pour avoir perdu son temps avec des jeux vidéo stupides. S’il veut être à la hauteur de son potentiel, il doit se concentrer.

Aujourd’hui, LeBron est une superstar du basket-ball, il est marié et a deux fils, et il essaie de leur transmettre le même message et la même concentration. Cependant, l’un de ses fils est doué pour le développement de jeux vidéo, mais son père ne le reconnaît pas. Lui et LeBron se retrouvent piégés dans l’espace numérique par un Al en colère. Pour rentrer chez lui sain et sauf, LeBron fait équipe avec Bugs Bunny, Daffy Duck et le reste de la bande des Looney Tunes pour un match de basket-ball de haut niveau contre les champions numérisés de Al, une équipe surpuissante appelée Goon Squad. C’est l’équipe des Tunes contre l’équipe des Goons, mais les Tunes doivent gagner pour que LeBron puisse rentrer chez lui.

Space Jam - Nouvelle Ère - Bande-Annonce Officielle 2 (VF)

Pourquoi Space Jam : nouvelle ère est-il classé PG (accord parental souhaitable) ?

Il y a quelques utilisations de mots qui peuvent être considérés comme des gros mots. Un personnage est en colère et se met à hurler des jurons qui sont censurés. Cependant en France, le film est classé tous publics.

Space Jam : Nouvelle ère contient quelques situations adultes impliquant LeBron et ses fils. Parfois, il les pousse trop fort et Dom a l’impression que son père ne comprend pas. Il y a aussi de la violence typique des cartoons Looney Tunes, comme des coups de feu, des bris de verre et des explosions. Mamie boit également de l’alcool. Certains des personnages de la Goon Squad peuvent être un peu effrayants pour de très jeunes enfants.

Space Jam : Nouvelle ère est-il approprié pour les enfants de moins de 8 ans ?

Space Jam 2 a remplacé Lola Bunny, qui porte un haut moulant, par quelques jurons, mais dans l’ensemble, le film est approprié pour les enfants de plus de 8 ans. Les enfants plus jeunes peuvent également regarder car les Looney Tunes sont là pour divertir les plus jeunes. La nostalgie est au rendez-vous et j’ai apprécié ce film plus que je ne le pensais. En fait, dans l’idéal il est mieux que l’enfant est au moins 6 ans pour voir le film.

LeBron plaisante dans le film : « Les athlètes jouent la comédie. Ça ne marche jamais bien ». Et oui, il devrait s’en tenir au basket. Je respecte le fait qu’il ne s’agisse pas d’un remake dans le sens où ils n’ont pas choisi la même intrigue que l’original. Cependant, l’histoire est le point faible de Space Jam 2. Je suis toujours confus par les motivations du méchant.

Space Jam : nouvelle ère brille en essayant d’apporter quelque chose à tout le monde. Les effets visuels sont impressionnants et de haut niveau. Ils font appel au catalogue de Warner Bros pour ajouter le personnage préféré de chacun quelque part. C’est comme un jeu « Where’s Waldo » dans le public des jeux de basket.

Les blagues sont ringardes, Bugs et Daffy sont toujours aussi charmants, et Lola Bunny est la nouvelle favorite de mes filles. Space Jam 2 est profondément ancré dans la famille. Nous apprenons à nous accepter les uns les autres pour ce que nous sommes. Oui, Space Jam : nouvelle ère a ses problèmes, mais c’est une victoire solide pour les films familiaux. Bien que l’histoire ait besoin d’être retravaillée, Space Jam 2 enthousiasmera toujours les fans grâce à ses effets, sa nostalgie et son énergie.

Pour rappel, Space Jam : Nouvelle ère sera disponible au cinéma en France à compter de ce mercredi 21 juillet.