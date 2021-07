Comic-Con at Home 2021 : programme, date et comment regarder

Le Comic-Con de San Diego opte pour un format en ligne pour la deuxième année consécutive. Voici comment, où et quand regarder chaque table ronde. La pandémie de coronavirus a mis l’industrie du divertissement en veilleuse pendant des mois. La production de nombreux films et émissions de télévision a été interrompue temporairement et de nombreux films ont dû être retardés ou envoyés sur différentes plateformes de streaming. Les conventions ont également été touchées par la pandémie, puisqu’elles ont dû être annulées ou, dans certains cas, s’adapter à un format différent, comme ce fut le cas du San Diego Comic-Con.

San Diego Comic-Con a acquis la réputation d’être la plus grande et la plus importante convention de l’industrie du divertissement, couvrant les films, les émissions de télévision, le streaming, les bandes dessinées, etc. En 2020, c’est la première fois que la convention a dû être annulée depuis sa création dans les années 1970, mais les fans ont eu la possibilité de regarder les panels de leurs films et émissions de télévision préférés en ligne, ce qui a également permis à un plus grand nombre de personnes de « participer » à la convention sans avoir à voyager ou à se mettre en danger pendant la pandémie. La convention suivra à nouveau ces étapes en 2021 avant qu’une « édition spéciale » n’ait lieu en novembre, de sorte que les fans auront à nouveau la possibilité d’assister à la convention depuis le confort de leur foyer.

Bien sûr, même si les panels seront diffusés en continu, les fans voudront peut-être planifier leur expérience du Comic-Con de San Diego afin de regarder autant de leurs panels préférés que possible. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2021 du Comic-Con de San Diego.

Quand aura lieu le Comic-Con de San Diego 2021 ?

Le Comic-Con de San Diego a lieu chaque année au mois de juillet et s’étend généralement sur quatre jours, les panels les plus importants étant réservés au vendredi et au samedi. Le San Diego Comic-Con 2021 débutera le mercredi 21 juillet (bien qu’il n’y ait qu’un seul panel ce jour-là) et se terminera le dimanche 25 juillet.

Comment regarder le Comic-Con at Home 2021 ?

Un autre avantage de la version en ligne du Comic-Con de San Diego est que les participants n’ont pas à payer pour avoir accès aux panels de leur choix, car ils seront tous diffusés gratuitement. Il suffit de se rendre sur la chaîne Youtube officielle du Comic-Con et de regarder les panels qui vous intéressent, dont beaucoup ont été filmés avant la convention.

Que peut-on attendre du Comic-Con At Home 2021 ?

Le SDCC est devenu célèbre pour abriter certains des panels les plus grands et les plus importants du divertissement, comme ceux de Marvel Studios, DC Films et Star Wars, les studios réservant leurs plus grandes annonces et leurs teasers et bandes-annonces les plus attendus pour la convention. Malheureusement, Marvel Studios et DC Films ne participeront pas à la convention en ligne, mais les fans pourront tout de même assister à quelques grands panels, comme ceux de Doctor Who, Dragon Ball, Rick and Morty, The Simpsons, Netflix Geeked, etc.

Beyond the Panel

Programme et horaires des panels du Comic-Con At Home 2021

Le programme complet du Comic-Con at Home de San Diego 2021 a été révélé juste à temps pour que les fans puissent s’organiser en conséquence. Voici tous les panels et l’heure à laquelle il faut se brancher sur la chaîne YouTube officielle pour les regarder :

Mercredi 21 juillet 2021

13h00 – 14h00 PT : Démasquer Snake Eyes : G.I. Joe Origins

Jeudi 22 juillet 2021

15h00 – 16h00 PT

Fête de lancement du volume 1 de Jasper and the Spirit Skies (Nous l’avons fait !)

16h00 – 17h00 PT

Le contenu par la bande dessinée : Enseigner les STIM et les sciences humaines avec des romans graphiques

Les romans graphiques sont les nouveaux manuels scolaires

Le POW( !)er des romans graphiques pour soutenir l’alphabétisation des jeunes : les succès des bibliothèques

17 h – 18 h PT

Jeu de rôle éducatif : Casser le moule avec la Game Academy

18h00 – 19h00 PT : GeekED Rewind 20-21 : The True American Horror of Lovecraft Country

Slaying Real Monsters Building Communities Through Role-Playing Games (en anglais)

Vendredi 23 juillet 2021

10 h – 11 h PT

Créateurs API AAPI : Les pionniers originaux de la bande dessinée !

Brackets de combat : Les meilleurs véhicules

Causeplay : Au service des autres

Couch Surfing avec Simon Schuster

Dragon Ball Z

Les canards tout en bas : la métafiction dans la bande dessinée

Le divertissement au féminin : Une conversation avec des cadres d’Hollywood

Heels

Hip-Hop et bande dessinée : La rencontre des cultures

Licencié : Overstreet : Licensed Comics

Paramount+ : Peak Animation avec l’univers Star Trek, The Harper House, et Stephen Colbert présente Tooning Out The News

Rashad Doucet et Jason Reeves en conversation avec Daniel Barnes et DJ Kirkland

11 h – 12 h PT

Afrofuturisme, Funk, et l’imaginaire noir

Panel Amazon

Des bandes dessinées pour la justice

Les secrets des artistes acclamés par la critique – Donner vie aux histoires de la bande dessinée

Legion M : comment le pouvoir du fandom change Hollywood

Panel de fans Mattel WWE Elite Squad

Le passé est un prologue : Les fascinantes biographies des créateurs de nouveaux comics

13e conférence annuelle de Rhapsody PR sur les coulisses de la musique

Le Prince du Dragon : dans les coulisses du processus créatif

Tor Teen : Qui dirige le monde : Histoires d’émancipation féminine

Tuca Bertie

12 h – 13 h PT

Action Figure Insider : Présidents des jouets

La magie noire à l’honneur

HBO Max Cartoon Network Studios : Adventure Time : Distant Lands

Joe Gatto, Jameela Jamil, la Ligue des Justiciers, et VOUS

Marvel Comics : X-Men

Max Allan Collins – Trois affaires difficiles : Ms Tree, Kie Hammer Nolan !

Les Amérindiens dans la culture populaire avec Taboo

Netflix Geeked : Masters of the Universe : Révélation

Stan Sakai et les Chroniques d’Usagi

L’incroyable impact de Donjons et Dragons sur la culture et le divertissement

13h00 – 14h00 PT

Afrofuturisme : Black to the Future 4 (les dames)

Batman : Fear State

Panel sur l’industrie virtuelle de Crunchyroll

Panel Doctor Who Comics

Entertainment Weekly : Brave Warriors

Garbage Pail Kids : des livres dégoûtants et plus encore

Mega Construx présente la nouvelle collaboration MOTU de Kozik et des avant-premières !

Les nouvelles voix de la SF&F sur Orbit

Shi : le retour du guerrier

Stan Lee, Marvel et Rolling Stone : 50e anniversaire

Le voyage du héros : Une histoire forte dans les jeux vidéo

V/H/S/94

14 h – 15 h PT

Des cupcakes, des gothiques en colère et d’autres personnages romantiques.

Exclusivités de l’événement Bandai : De nous à vous

Comics Kitchen : Les incroyables romans graphiques de Top Shelf sur le thème de la nourriture

Créer des bandes dessinées avec l’iPad

Plongez dans Arcana Studio

Motherland : Fort Salem – Un regard sur la deuxième saison

NeoText : A l’avenir

Star Wars : La Haute République – Nous sommes tous la République !

L’euthanasie chez les adolescents

Jeux vidéo, art et culture mexicaine

Quoi de neuf dans les bandes dessinées indépendantes

15h00 – 16h00 PT

35 ans de Dark Horse : Passé et présent

Batman : le long Halloween, deuxième partie

Célébrer la couleur : au-delà de l’art de la bande dessinée

Duncanville

Les romans graphiques perdus et retrouvés

Panel des Studios Kevin Eastman

Les super-héros névrosés et les auteurs qui les aiment

Équipes de l’espace : Résoudre les problèmes réels de la NASA grâce à des simulations et des compétitions virtuelles

Storm King Comics ouvre les cœurs sacrés

16h00 – 17h00 PT

Angeline Boulley et Faridah Àbíké-Íyímídé sur les thrillers

Entrer dans la bande dessinée et y rester !

CBLDF : Défendre la bande dessinée aujourd’hui

DC Read With the Lights On

La plus grande année geek de tous les temps : la semaine 1981 – pourquoi des serpents ?

Panel Mega64 pour ceux qui ressentent des effets secondaires intenses

Netflix Geeked : La trilogie de Fear Street

Rick and Morty

Todd McFarlane s’empare de l’univers !

17 h – 18 h PT

Abolir les idées traditionnelles sur les Latinas grâce aux super-héros latinos

Blade Runner : Black Lotus

Destination Fear : Tales from Route 666 (en anglais)

Explorer nos origines avec la NASA

De l’idée à l’embauche : Livres, télévision, cinéma, etc.

Les geeks gay et où les trouver

Défilé de mode Her Universe

Panel à la mémoire de Frank Thorne de Hermes Press

Présentation sur les modes de vie klingons

Scott Shaw ! Oddball Comics : L’édition Batman

Vampirella : 50 ans et compte à rebours

18 h – 19 h PT

Au-delà de Star Trek : Ménagerie et The Expanse : Le droit spatial : science-fiction ou science-fiction ?

Heavy Metal Publishing

La science hollywoodienne : Parfois, il faut tout casser

Des partenaires pas si bizarres : Les relations entre la bande dessinée et la lutte professionnelle

Queer Horror

Slasher : La chair et le sang

Les sons audibles de la science-fiction

The Indie Life

Samedi 24 juillet 2021

10 h – 11 h PT

2ème édition annuelle de Hollywood Game Changers : Une conversation avec les femmes à l’origine de projets cinématographiques et télévisuels populaires

L’art et l’Holocauste – l’art du Dr Viktor Frankl, survivant de l’Holocauste

Derrière le voile : la série de bandes dessinées de la maison des mystères de Winchester

Points forts de DUNE Publishing en 2021

Allez au-delà de l’étoile la plus lointaine avec Tarzan, Jane Porter et John Carter !

HBO Max et Warner Bros. Animation : Les dessins animés Looney Tunes

La conférence Behind-the-Lens de Rhapsody PR : Crafting Magic

L’art d’IDW

Le commerce des bandes dessinées : La créativité et le pouvoir de l’image de marque

UDON Entertainment 2021

Les femmes du côté obscur

11 h – 12 h PT

Avant-premières exclusives d’Apex Comics Publishing Group 2021-2022

Première session de la Conférence sur les arts de la bande dessinée : La bande dessinée dans les musées : 90 ans de progrès

Fierce Reads : Le genre en tant qu’élément (général)

La finance pour les créatifs

Décollage avec l’équipe d’Orcs in Space

Lancement de votre premier Kickstarter

Riot Games : Changer le visage du jeu

Saison 33 des Simpsons et au-delà !

Survivre à l’impossible

Vérité, justice et un meilleur DC Universe : Un nouvel avenir pour l’homme d’acier

Ultra City Smiths

Women Rocking Hollywood 2021 : Soutenir les femmes cinéastes dans un monde post-covide

12h00 – 13h00 PT

AHOY Comics : Expect More !

comiXology Originals : CONVERSATIONS avec Marc Bernardin et Jock

Disney Television Animation : Amphibia et La Maison du hibou

Le filtrage, la pourriture invisible à l’intérieur de votre histoire

L’incontournable YA de AAPI Voices

Campagne Rick et Morty contre Donjons et Dragons

Robert Kirkman @ Home

Le panel Sergio, Mark et Thomas

Les favoris des fans de TV Guide Magazine pour 2021

13h00 – 14h00 PT

Panel Blade Runner Comics

L’audace d’aller de l’avant : 55 ans de Star Trek – Le meilleur de Inglorious Treksperts

La diversité et les bandes dessinées : Pourquoi l’inclusion et la visibilité sont importantes

Fear the Walking Dead

HBO Max et Warner Bros. Animation : Jellystone !

Hot Wheels : La conception des exclusivités pour les fans et ce qui se profile à l’horizon

Keenspot fête ses 21 ans ! Ninjas et robots – Les horreurs du lycée – Les projecteurs du quartier D

Panel Magic : The Gathering avec Mark Rosewater

Les joueurs de la NBA sont aussi des fans d’anime

Il était une fois une douzaine de boulangers

Raconter des histoires en musique

14 h – 15 h PT

Black Panther : Tales of Wakanda

Cartoon Network Studios : Craig Of The Creek

Dark Knights : Death Metal : The Soundtrack

Diamond Select Toys et Gentle Giant Ltd.

Dynamite Entertainment : Toutes les grandes révélations

Fanbase Press : Compilation d’une anthologie de bandes dessinées

Legendary Comics 2.0 : 2021 et au-delà !

La nouvelle science-fiction dans la bande dessinée contemporaine

Ray Harryhausen : Célébrer l’héritage d’un titan

The Walking Dead : World Beyond

Tor : Appel à tous les amoureux du livre

Les superstars de la voix-off dans l’animation et le live action

15h00 – 16h00 PT

Parcours de carrière dans le développement de jeux

Central Park

Dessiner les lignes de la terreur avec Junji Ito

Les jeux dans les romans graphiques : Une programmation faite pour le paradis !

Hourra pour la jeunesse gay !

Netflix Geeked : Le dernier mercenaire

Podcasting 101

Conversation et avant-première avec les acteurs de Roswell, New Mexico

Le panel officiel d’Aspen Comics 2021

Le Patrick Star Show

The Walking Dead

Panel Top Cow : Le 25e anniversaire de The Darkness

Will Eisner et le Metropolis

16 h – 17 h PT

Dark Horse Comics : De la page à l’écran et de l’écran à la page

Family Guy

D’abord vous marchez, ensuite vous courez – célébration de l’héritage du député John Lewis

Pour les créateurs de bandes dessinées indépendantes : Comment se démarquer de manière efficace

Horror Noire

Les histoires préférées de Jack Kirby

Kodansha et comiXology Originals : Then, Now, Tomorrow

Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms

L’année 34 de la bande dessinée : Mainstreaming

Voici la loi : Juges sur le Mandalorien

Tor : Évolutions et révolutions de la fantasy

17h00 – 18h00 PT

American Dad

Au-delà de l’amour et des fusées : Autres œuvres de Gilbert et Jaime Hernandez

L’excellence noire dans le cinéma et la télévision

Panel de l’industrie de Funimation avec Akeem Lawanson

Les protecteurs indigènes de l’eau sont des super-héros dans la vie réelle

Marvel : exposition sur l’univers des super-héros – Les Quatre Fantastiques et au-delà !

Netflix Geeked : Lucifer

Un visage, deux regards

Ray Bradbury et le monde de la bande dessinée

Mise à jour de Terry Moore pour 2021

Fantaisie noire, science-fiction et horreur pour jeunes adultes

18h00 – 19h00 PT

Les voix de la bande dessinée

Changer le statu quo avec des créateurs de cinéma et de télévision

Creepshow

gen:LOCK Saison 2

Partenaires et empreintes de Heavy Metal

La Era de Plata : L’âge d’argent mexicain en bande dessinée (En Español)

Pas de dépanneuses au-delà de Mars

Réunion des acteurs de Stargate Atlantis

Fête surprise du fandom X-Men : La suite

Dimanche 25 juillet 2021

10 h – 11 h PT

Session 2 de la conférence Comics Arts : Un contrat avec Dieu d’Eisner en profondeur

Cosplay – L’épice de la vie ! !!

Doctor Who

Housebroken

En conversation avec Alex Ross : Le livre de fresques et d’affiches Marvel Comics d’Alex Ross

Gagner sa vie en étant créatif : Cinéma et télévision

Table ronde sur l’industrie de l’édition de mangas

L’héritage de Del Close, créateur de Wasteland de DC Comics

V. Panel ExtraOrdinary Comics de V. E. Schwab

11 h – 12 h PT

Les animaux dans les romans graphiques et les jeux

BrickJournal : Construire avec LEGO pendant le Covid

Les bandes dessinées ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui : Les auteurs de romans graphiques pour enfants et leurs influences

Le Jour des Morts : l’adaptation d’une légende

DC Wonder Women : Wonder Woman à travers le multivers

Le train à la dérive de Mickey et Minnie : De l’animation à Imagineering

Conception narrative pour l’industrie des jeux vidéo

Psychologie et culture populaire : Une aventure empirique

Réimaginer le passé, le présent et l’avenir de la science-fiction et de la fantasy L’art de la bande dessinée de genre et le développement de personnages de bande dessinée d’image qui sautent de la page

La Mysterious Benedict Society

Panel « Underlined Buzz

12 h – 13 h PT

Conversation et avant-première avec les acteurs de DC’s Legends of Tomorrow

Plongez dans un océan de science avec les Surfside Girls

Drawing Apart : Nouvelles bandes dessinées sur le passage à l’âge adulte

Les fabricants de jouets indépendants s’unissent ! Une conversation avec ceux qui fabriquent des figurines indépendantes. L’héritage de la culture aztèque : 500 ans après la chute

LMGI : Hollywood Location Scouts

Raconter des histoires vraies

The Adventure Zone et Bubble : Du podcast à la bande dessinée

Le panel annuel en hommage à Jack Kirby

Le Grand Nord

Les nouvelles de la Terre du Milieu : LOTR sur Prime et plus encore

13h00 – 14h00 PT

Derrière la partition du pays de Lovecraft

Black Nerd Problems

Création artistique de pointe pour les bandes dessinées

Dexter

N’ayez pas peur d’une planète rouge

La mondialisation de la bande dessinée : Les auteurs et l’industrie brisent les barrières internationales Faisons une bande dessinée avec RH Graphic !

Rencontrez les créateurs et les acteurs de la série Norsemen de Netflix.

RWBY

L’origine secrète d’un « peuple superstitieux et lâche ».

Où allons-nous maintenant ?

14 h – 15 h PT

Comics Journalism 2021 : La représentation est importante

Retourner et inverser : Les auteurs YA réimaginent le genre

Comment écrire des personnages psychologiquement riches

Plus de science dans votre fiction avec la Ligue des scientifiques et ingénieurs extraordinaires

La musique au cinéma et à la télévision : La bande-son des personnages de bandes dessinées et des super-héros

Netflix Geeked : Army of Thieves

Robotech : le nouveau départ

L’art de Stardust avec Charles Vess et Neil Gaiman

L’héritage de Chucky

The Mighty Crusaders : Les super héros d’Archie Comics

15h00 – 16h00 PT

Dans les coulisses avec l’équipe créative de Radiant Black, la série de super-héros à succès d’Image Comics.

Bob’s Burgers

Hijinks irlandais avec Thomas Lennon et Ronan Boyle

Rencontrez le nouveau chanteur d’Anpanman.

La science de Star Wars

Tor : Les pièges des mondes parfaits

Écrire pour la télévision : Du premier jet à la dotation en personnel

16h00 – 17h00 PT

Une conversation avec les acteurs et les producteurs exécutifs de la série Chapelwaite d’EPIX.

Comment créer votre propre roman : De la première idée à la publication

Jack Kirby : l’architecte du pays de la science-fiction

Penguin Teen – Carving Out Space : Six auteures de YA discutent de leur art la science de la science-fiction avec Ripley’s Believe It or Not !