Ces nouveaux loups de wall street qui s’associent aux influenceurs

La société new-yorkaise « Wolf Traders International » connait un

développement spectaculaire, grâce à un système de partenariat avec les

leaders des réseaux sociaux et les plateformes de trading.

Si vous êtes un maniac d’Instagram, Facebook ou Twitter, du genre à scrawler les

fils d’actualité ou swiper les stories du matin au soir, le nom de « Wolf Traders

International » vous dit certainement quelque chose. La tête de loup aux yeux verts

magnétiques, emblème de cette start-up américaine, inonde déjà les pages des

leaders d’opinion.

Oui, on parle bien d’une alliance entre traders et influenceurs !

Cette idée folle est née il y a quelques mois dans les têtes de 4 businessmen

chevronnés, un américain et trois frenchies. Sortis des plus grandes institutions

bancaires (BNP, JP Morgan, Société Générale, Goldman Sachs…), ils ont plus de

70 ans d’expérience cumulée.

Ce quatuor de choc, formé dans un hedge fund

New-Yorkais d’envergure internationale, a l’audace de partager avec le grand

public son expertise en matière d’Algorithmes et d’automates de trading, et

spécialement avec les personnalités les plus suivies des réseaux sociaux.

L’intérêt ? Profiter de leur notoriété, et ainsi de leur capacité à générer du trafic,

pour gonfler le nombre d’abonnés à leurs canaux telegram, sorte de tchat du trader

à lui-même sur lesquels il publie ses recommandations d’investissement. Le

mécanisme se déroule en deux temps : par ses publications (posts, stories…),

l’influenceur redirige sa communauté vers les canaux de trading traditionnels

(actions, commodities, FX, dérivés) ou crypto-assets, dont l’abonnement est

totalement gratuit. L’administrateur du canal propose ensuite de nombreuses offres

en partenariat avec des plateformes : dépôts boostés, commissions offertes…

Un deal finalement « gagnant-gagnant-gagnant » pour les leaders d’opinion, Wolf

Trader International et ses partenaires, que confirment les chiffres exceptionnels

annoncés sur la période mars – juillet en terme de croissance du nombre

d’abonnés.



Les 4 loups de wolf traders international

Michael Weiner

Né en 1970, cet américain est passé par les plus grandes institutions financières de

la Bourse de New-York. Il commence en tant que trader sur les marchés actions,

puis devient Head of FX Trading jusqu’en 2007, année où il quitte Goldman Sachs

pour JP Morgan. Il évoluera au sein de la banque américaine à différents postes de

Managing Director jusqu’à la fin de l’année 2018, où il rejoint un hedge fund de

New-York.

Louis Orlowski

Âgé de 46 ans, Louis Orlowski est un pur produit des écoles de commerce

françaises. C’est en 1999 qu’il commence ses activités de trader au sein de la

banque Rotschild, sur les marchés de dérivés et de taux. Passionné d’économie,

c’est naturellement qu’il se tourne vers les marchés actions, et qu’il devient trader

sur les small & mid cap. En fin d’année 2007, il rejoint la Société Générale sur la

partie Arbitrage Action. Il continue son parcours à New-York, toujours au sein de

Société Générale, pour y développer les nouveaux assets liés à la Blockchain

Technology. Louis Orlowski démissionne en 2020 pour rejoindre une société

spécialisée en trading de crypto-monnaie.

Raphael Lapierre

Expatrié très jeune aux Etats-Unis, Raphael Lapierre est sorti diplômé de la

prestigieuse université de Wharton (Pennsylvannie), en 2000. Après un passage à

la Bank of America, il prend le poste de trader sur les marchés commodities chez

Goldman Sachs, à New York. Il sera ensuite en charge de développer le trading

algorithmique sur commodities. En 2018, il est recruté par un fonds

d’investissement américain, basé à New York.

Ugo Fontellini

Petit génie de l’informatique, Ugo Fontellini, 32 ans, est un français passé par

l’École Polytechnique, expatrié en 2011 aux Etats-Unis pour y développer les

Algorithmes sur les marchés financiers chez BNP. Son talent tape dans l’oeil de la

prestigieuse banque Morgan Stanley, qui le recrute en 2014. Désormais, il est

responsable du trading algorithmique et systématique pour un hedge fund

international.