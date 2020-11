in

Addison Rae et Bryce Hall sont deux des plus grands noms de TikTok en ce moment, et il semble que le couple ait été surpris en train de s’embrasser devant la caméra.

Addison et Bryce font l’objet de rumeurs de rencontres depuis 2019, et malgré leur insistance sur le fait qu’ils ne sont que des amis, les fans ne sont pas trop sûrs.

La dernière vidéo pourrait être la preuve que le couple est plus que de simples amis … regardez la vidéo ci-dessous et décidez par vous-même!

Addison Rae et Bryce Hall s’embrassent

Le 1er novembre, une vidéo de Hollywood Fix est devenue virale, montrant Addison Rae et Bryce Hall en train de s’embrasser.

Hollywood Fix a sous-titré la vidéo: « BryceHall et AddisonRae se font baiser dans la ruelle derrière le ranch Saddle le 31/10/2020. »

Dans la vidéo, Addison est vêtu d’un costume de Harley Quinn, tandis que Bryce est habillé en joker. Plus tôt dans la nuit, Addison a posté un TikTok avec Bryce, dans lequel ils dansent ensemble dans leurs costumes.

rappelez-vous, Internet ne vous permet que de voir et de savoir ce qui est affiché dessus !!! Vous pourriez manquer beaucoup d’informations, alors gardez toujours cela à l’esprit lorsque vous vous forgez une opinion sur quelqu’un que vous ne connaissez pas – addison rae (@whoisaddison) 2 novembre 2020

Addison Rae et Bryce Hall sortent-ils ensemble?

Bryce Hall et Addison Rae auraient commencé à se fréquenter à la fin de 2019 et depuis lors, la rumeur dit qu’ils seraient encore et encore.

En août 2020, Addison et Bryce ont confirmé qu’ils étaient tous les deux célibataires sur Twitter. Addison a dit qu’elle était « célibataire et prête à jingle » tandis que Bryce a écrit: « Je suis célibataire maintenant, arrêtez de me demander. »

Après que la vidéo des baisers soit devenue virale, Addison a partagé un tweet mystérieux qui, selon certains fans, est lié à la situation. Elle a écrit:

«N’oubliez pas qu’Internet vous permet uniquement de voir et de savoir ce qui y est affiché !!! Vous pourriez manquer beaucoup d’informations, alors gardez toujours cela à l’esprit lorsque vous vous forgez une opinion sur quelqu’un que vous ne connaissez pas.

