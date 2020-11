Quand le FC Bayern dit un mot de pouvoir: l’affaire David Alaba

Ce n’est pas la première fois que le FC Bayern Munich, comme maintenant avec David Alaba, retire publiquement une offre de contrat à un joueur important. Pour Michael Ballack et Toni Kroos, cela a en fait conduit à des changements de club. Philipp Lahm a ensuite prolongé son contrat. L’affaire Alaba – et ses prédécesseurs de premier plan.

L’affaire Michael Ballack en 2005

Quel était le problème? Michael Ballack, à l’époque toujours le capitaine incontesté de l’équipe nationale (Oliver Kahn portait le brassard au Bayern), a mis trop de temps à prolonger son contrat avec les champions du record d’Allemagne, qui a expiré en 2006, pour encore quatre ans. Le nouveau contrat aurait rapporté 36 millions d’euros au joueur de 29 ans, un salaire absolu à l’époque. Ballack et son agent Michael Becker ont flirté avec les offres de Manchester United, du Real Madrid, de la Juventus et de l’AC Milan, en d’autres termes: à l’exception du FC Barcelone, tous les meilleurs clubs de l’époque devraient être intéressés par le milieu de terrain.

À quel point était-ce fort? Très fort. Au cours des négociations contractuelles, le PDG de Bavière, Karl-Heinz Rummenigge, a attaqué le conseiller de Ballack, Michael Becker. « Nous regrettons la façon dont Ballack est proposé. Si vous voyez quels efforts le conseiller de Michael, le Dr Becker, fait pour amener Ballack à discuter avec d’autres clubs, alors vous savez ce qui se passe », a déclaré Rummenigge image. Mais Becker devait « savoir que le FC Bayern n’a pas nagé avec le Brennsuppe. Nous sommes un club bien reposé », a déclaré Rummenigge. Ballack était en panne avec les fans, au plus tard après ces déclarations de la direction du club. Ils l’ont souvent sifflé lors de sa dernière année de contrat, lors des derniers matchs de la saison, il a même été ridiculisé.

Ballack a contré après sa signature à Chelsea via botteur: « Le fait qu’au fil des mois il y ait eu de plus en plus de déclarations populistes sur ma situation contractuelle du Bayern, qu’en fin de compte ils ont même essayé d’inciter les fans contre moi, je peux assez bien classer », a déclaré Ballack. Et plus loin: « Karl-Heinz Rummenigge s’est particulièrement distingué ici. »

Quelles ont été les conséquences? Ballack a quitté le Bayern le 30 juin 2006 gratuitement et s’est rendu à Chelsea. Là, il a reçu un salaire généreux – mais son image de finaliste éternel n’a pas été perdue. La relation entre Ballack et le Bayern est encore perturbée aujourd’hui, en 2007 Rummenigge a gravé que Ballack avait « marqué des buts importants. Mais il n’a rien fait de remarquable pour le niveau footballistique du FC Bayern.

L’entraîneur Felix Magath n’a pas obtenu de remplaçant adéquat pour le milieu de terrain au Bayern, l’Iranien Ali Karimi n’a pas pu combler l’écart car un meneur de jeu, Mark van Bommel, qui a été amené à la hâte de Barcelone, était plus orienté défensif. Magath a dû partir quelques mois après la Coupe du monde, Ottmar Hitzfeld a pris le relais. Mais même lui ne pouvait atteindre que la Ligue Europa. Le départ de Ballack a conduit à repenser à Munich. Uli Hoeneß a fait du shopping et à l’été 2007 a amené Franck Ribéry, Luca Toni et Miroslav Klose. Le Bayern dépensait maintenant de l’argent. Et payé des salaires similaires à ceux du Real Madrid, de Barcelone et des clubs anglais.

L’affaire Philipp Lahm en 2008

Quel était le problème? Philipp Lahm, alors âgé de 24 ans, se sentait mûr pour la prochaine étape après deux ans au VfB Stuttgart et trois ans au FC Bayern. Il était considéré comme le meilleur arrière gauche du monde, il y avait un intérêt particulier du FC Barcelone et de Manchester United. À cette époque, le Bayern était loin d’être au sommet international, Lahm ne croyait pas à la victoire de la Ligue des champions avec son club local dans un avenir prévisible. Le Bayern, en revanche, a voulu prolonger avec lui jusqu’en 2012 et a vu l’arrière latéral comme le capitaine du futur. Lahm et son conseiller Roman Grill ont laissé passer plusieurs délais avant d’accepter le contrat. Le 22 avril, la société munichoise a officiellement retiré son offre dans un communiqué de presse.

À quel point était-ce fort? Pas du tout bruyant. Le Bayern a seulement écrit dans le communiqué de presse que son offre était « fière » et « très juste ». Entre les deux, Hoeneß a un peu grogné à propos du conseiller de Lahm, Grill, mais en fait, il est resté amical jusqu’à la fin – malgré des opinions différentes. Les négociations contractuelles ont également été menées avec respect des deux côtés. Rummenigge a précisé que Lahm devrait certainement remplir son contrat d’ici 2009 et ne serait pas vendu prématurément. Lahm, d’un autre côté, aurait aimé changer l’année EM, même de son propre aveu.

Quelles ont été les conséquences? Le 22 avril 2008, l’équipe de Munich a retiré son offre pour le nouveau contrat de quatre ans jusqu’en 2012. Le 16 mai, à temps avant le début du camp d’entraînement EM, Lahm a prolongé le contrat avec la Bavière jusqu’en 2012. Lahm a justifié son changement d’avis avec Jürgen Klinsmann. « Il y a maintenant eu beaucoup de bonnes discussions avec le conseil d’administration, mais aussi avec le nouvel entraîneur Jürgen Klinsmann », a déclaré Lahm Süddeutsche Zeitung, « et j’ai ressenti un grand esprit d’optimisme qui m’a convaincu. »

Coup de poing spécial: lorsque Klinsmann était là, Lahm a rapidement trouvé que l’ancien entraîneur national n’était plus aussi parfumé. « Chez Klinsmann, nous pratiquions presque exclusivement le fitness. Les questions tactiques ont été négligées. Nous, les joueurs, avons dû nous réunir indépendamment avant le match pour discuter de la façon dont nous voulions jouer. Après six ou huit semaines, tous les joueurs savaient que Klinsmann n’était pas Le reste de la saison a été consacré au contrôle des dégâts », a écrit Lahm dans son livre de 2011« The Subtle Difference ».

L’affaire Toni Kroos 2014:

Quel était le problème? Toni Kroos, qui est passé de Hansa Rostock à la jeunesse du Bayern à l’âge de 16 ans, est depuis longtemps un joueur régulier, triple vainqueur et l’un des joueurs préférés de l’entraîneur Pep Guardiola au FC Bayern. Cependant, cela n’a jamais été entièrement incontesté parmi les patrons – et le métronome de passe ne s’est jamais senti à l’aise sans réserve à Munich. Avec un salaire annuel de cinq millions d’euros, il se situait dans le bas de l’échelle des salaires. Son conseiller Volker Struth connaissait très bien la structure salariale de Munich, après tout, il avait également négocié le salaire de Mario Götze. Il gagnait environ 10 millions d’euros par an (Franck Ribéry et Arjen Robben étaient encore plus élevés, d’ailleurs) – Kroos en voulait aussi.

À quel point était-ce fort? Les deux parties ont essayé de ne pas laisser la situation dégénérer complètement, mais les deux parties ont également été très offensées. Ce n’était donc pas complètement silencieux.

Quelles ont été les conséquences? Le champion du monde Kroos a rejoint le Real Madrid un an avant la fin du contrat à un prix avantageux de 25 millions d’euros. Là, il a même reçu un peu plus que les 10 millions d’euros souhaités par an – et il est devenu une star mondiale absolue. Son départ – et la première considération des patrons du Bayern de signer le plutôt robuste Sami Khedira en remplacement de Kroos – a conduit à une première petite aliénation de Pep Guardiola au Bayern. Aujourd’hui encore, Kroos est parfois absent en Bavière. « Un club doit parfois prendre des décisions difficiles – et c’était difficile, peut-être la mauvaise », a déclaré Uli Hoeneß une fois.