Mahindra Scorpio Vs Tata Safari Dicor Drag Race

Voici une vidéo de course rapide entre Mahindra Scorpio et Tata Safari, qui produisent les mêmes chiffres de puissance et de couple.

Mahindra Scorpio et Tata Safari sont deux voitures qui ne sont pas connues pour leurs performances, mais uniquement pour leur apparence et leur domination sur la route. Alors que l’un est un SUV grand garçon, l’autre est un gros gros. Dans quelle mesure seront-ils équitables les uns contre les autres? Voici une course rapide entre Scorpio et Safari Dicor pour voir lequel est le plus rapide.

Les deux sont en configuration RWD produisant les mêmes valeurs de puissance. Le Scorpio reçoit un moteur turbodiesel mHawk de 2,2 litres qui est bon pour 140 ch et 320 Nm de couple de pointe. Safari Dicor utilise également un turbo-diesel de 2,2 litres, produisant les mêmes 140 ch et 320 Nm. La seule différence est que le Scorpion obtient une 6ème vitesse supplémentaire.

Au premier tour, dès la ligne de départ, Scorpio prend une belle avance. Jusqu’à la fin, l’écart se creuse progressivement et le Scorpion remporte la course. Le deuxième tour voit un changement dans les pilotes. Même au deuxième tour, Scorpio prend une avance rapide et remporte la course par une énorme différence. Les résultats finaux indiquent que Mahindra Scorpio est plus rapide que Tata Safari.

Il y a deux raisons pour lesquelles Safari perd. Premièrement, il a des pneus plus gros du marché secondaire qui ont un effet sur l’accélération. La voiture a près de 9 ans et a déjà parcouru 1,3 kilomètre de Lakh. En outre, le Scorpio est comparativement plus léger que Safari et avec un couple légèrement meilleur à bas régime, le premier devient le gagnant.

Mahindra Scorpio recevra bientôt une mise à jour, vers le début de l’année prochaine. Il obtiendra une toute nouvelle plate-forme, de nouveaux moteurs et un look révisé. Outre les nouveaux moteurs essence et diesel, Scorpio obtiendra également une boîte de vitesses automatique pour les deux moteurs. Les prix commencent actuellement à Rs 12,42 Lakhs jusqu’à Rs 16,27 Lakhs (Ex-showroom).