Sony veut que la PS5 révèle un événement pour exciter les fans comme le ferait un événement physique

Le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la société parviendrait à exciter les fans avec son prochain événement PlayStation 5, comme il le ferait avec un événement physique dans des circonstances normales. Ou du moins, c’est ce qu’il espère réaliser.

« Normalement, vous seriez à Los Angeles dans un auditorium avec 2000 autres personnes », a déclaré Ryan à la BBC vendredi dernier. « Vous seriez en mesure de couper l’adrénaline et la testostérone avec un couteau. Nous devons trouver un moyen de le faire et donner un petit coup de pouce à la communauté. Lorsque vous regarderez l’émission la semaine prochaine, je pense que vous verrez que nous avons pu le faire. «

S’exprimant séparément à Games Industry, Ryan a comparé le manque d’événements physiques à un manque d’oxygène particulier pour les sociétés de jeux vidéo.

«Nous devons juste trouver des moyens de communiquer ce que nous faisons et essayer de générer le même niveau d’adrénaline, d’excitation, de buzz que nous obtenons avec des milliers de personnes dans un auditorium de Los Angeles. Et faites-le en quelque sorte à distance », a-t-il expliqué. «C’est le défi que j’ai lancé aux équipes: essayer d’obtenir cette communauté – les 100 millions de personnes et toutes les personnes qui n’ont pas de PlayStation avec lesquelles nous aimerions parler – tout aussi excitées que si elles étaient dans le Auditorium E3, ou s’ils regardaient le flux. «

Ryan a taquiné que l’événement de révélation de la PS5 ne serait que le début, et Sony « aurait encore beaucoup plus à partager » après la présentation.

Nous sommes prêts. Es-tu?

[Source: BBC, Games Industry via Push Square]