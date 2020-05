Meilleurs joueurs U21 hors des «Big Five» d’Europe: un rejet des Spurs et le fils d’une icône roumaine

Nous considérons souvent le football à travers le prisme des ligues européennes des «cinq grands», mais nous nous éloignons de l’éclat de leurs richesses et il y a des masses de jeunes talents ailleurs dans le continent.

Les goûts d’Erling Haaland et Joao Felix ont été développés en dehors des ligues d’élite et il y a beaucoup plus de jeunes joueurs talentueux qui émergent des confins.

Dans la première de cette série en deux parties, nous examinons certains des meilleurs joueurs U21 de ligues situées en dehors des «Big Five», en utilisant WyScout et whoscored.com pour livrer nos rapports.

Liga NOS (Portugal)

Marcus Edwards | Vitoria Guimaraes | 21 | Anglais

Serge Gnabry est assis dans le ventre des fans d’Arsenal et pourrit comme un rappel constant de l’énorme erreur du club. Eh bien, leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham, partageront bientôt un goût amer similaire. Marcus Edwards a quitté les Spurs l’été dernier pour rejoindre Vitoria Guimaraes au Portugal pour une somme modique et une clause de vente de 50% et devient l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe.

Il y a beaucoup de footballeurs talentueux dans le monde, mais le facteur divergent du potentiel à la promesse ou à l’échec est la mentalité et il y avait des craintes qu’Edwards ne l’ait pas quand un sort de prêt à Norwich a été écourté en raison de l’entraînement tardif. Mais un séjour 2018/19 au club néerlandais Excelsior a redressé un train qui prend de la vitesse au Portugal.

Comparée à Lionel Messi par Mauricio Pochettino en 2016, la comparaison, bien que extrêmement dangereuse, présente un certain mérite. En effet, le petit joueur de 21 ans partage des traits similaires avec l’Argentin en ce qu’il slalome sans effort à travers des foules de joueurs et embarrasse les défenseurs avec des drag-back parfaitement exécutés et des pirouettes serrées. L’habileté a toujours été évidente, mais maintenant Edwards ajoute la touche finale à son flair artistique avec ses feintes et films associés à la pénétration dans le dernier tiers.

Au Portugal, ses passes précises, ses passes intelligentes et sa finition confiante l’ont vu contribuer à huit buts (quatre marqués lui-même et quatre passes décisives) en 17 matchs de Liga Nos. En transition, Edwards est devenu le principal débouché offensif de Vitoria, car il est excellent pour prendre le ballon au demi-tour et exploser dans l’espace. Lorsqu’il est dans des scénarios d’attaque, il doit soit couper son poste de droite et tirer sur son pied gauche, soit changer de direction sur la ligne et barrer son pied droit.

Il est un peu comme Jadon Sancho dans la façon dont il utilise ses deux pieds pour déranger les défenseurs et c’est peut-être une meilleure comparaison. Les deux sont des amis proches et l’ascension envoûtante de Sancho a inspiré Edwards à se battre, ce qui explique pourquoi un Anglais est l’un des meilleurs jeunes joueurs d’une ligue portugaise qui n’a aucun problème à produire son propre talent.

Mentions dignes: Florentino Luis (Benfica), Trincao (Braga), Romario Baro (Porto), Pedro Goncalves (Famalicao), Tomas Tavares (Benfica), Fabio Silva (Porto), Tomas Esteves (Porto)

Premier Liga (Russie)

Magomed-Shapi Suleymanov | Krasnodar | 20 | russe

La Russie n’a pas été exactement une grande exportation vers le reste de l’Europe avec Denis Cheryshev (Valence) et Aleksandr Golovin (Monaco) les seuls joueurs russes appartenant à des équipes des «Big Five». Shapi Suleymanov les rejoindra bientôt s’il continue sa trajectoire actuelle. Le jeune de 20 ans est le jeune joueur exceptionnel de l’élite de la Russie, sortant de l’usine de talents de Krasnodar et se faisant un nom cette saison avec une série d’affichages impressionnants.

Pensez au Duracell Bunny chargé et à ce genre de Shapi. L’attaquant gaucher est une boule d’énergie frénétique, un joueur qui aime traquer les attaquants adverses presque autant qu’il terrorise les arrières latéraux. Il est un attaquant moderne et étant donné que Krasnodar opère de la même manière que Liverpool en ce qu’il utilise des ailiers inversés avec leurs arrières latéraux poussés haut et large sur le terrain, le style dynamique et la technique serrée de Shapi se sont bien intégrés. Il repère les passes intelligentes, utilise son centre de gravité bas pour manipuler l’espace pour lui-même et a une frappe du pied gauche craquante lorsqu’il intervient.

Aucun joueur de 21 ans et moins n’a marqué (quatre) ou aidé (quatre) plus que Shapi en championnat cette saison, et compte tenu du fait que près de la moitié de ses 20 matches ont été sur le banc, ce qui est un retour impressionnant. Naturellement, il y a des domaines à raffiner, son dribble n’est pas toujours aussi lisse par exemple, mais s’il peut s’établir pleinement à Krasnodar, alors sans aucun doute l’élite européenne viendra frapper très bientôt.

Mentions dignes: Arnor Sigurdsson (CSKA Moscou), Zuriko Davitashvili (Rubin Kazan), Vadim Karpov (CSKA Moscou), Ivan Oblyakov (CSKA Moscou), Matvey Safonov (Krasnodar), Ivan Ignatyev (Rubin Kazan)

Eredivisie (Pays-Bas)

Myron Boadu | AZ Alkmaar | 19 | néerlandais

Les Pays-Bas sont à la hauteur de certains des meilleurs jeunes joueurs du monde et tenter de choisir un joueur de l’Eredivisie est une tâche difficile. En fait, choisir un seul candidat de l’AZ Alkmaar est assez délicat étant donné qu’ils deviennent peut-être la meilleure académie en Europe. Il y a plusieurs étudiants à considérer, mais Myron Boadu est le major de promotion.

Boadu a été avec AZ depuis l’âge de 12 ans et développe maintenant une réputation glanante ayant contribué à jeter son équipe dans un défi de titre avec l’Ajax. La conclusion précoce de l’Eredivisie signifie que cette jeune équipe dynamique n’ajoutera pas un troisième titre de ligue dans l’histoire du club, une triste fin étant donné qu’il existe un réel danger que cette dynastie soit brisée. Ces craintes sont légitimes étant donné le rôle intégral de Boadu, meilleur buteur avec 14 frappes et six autres passes décisives.

À seulement 19 ans, les capacités et le tempérament de Boadu à son âge sont scandaleux. Son mouvement en particulier se démarque. Il est naturellement très rapide, mais la façon dont il applique sa vitesse est ce qui aide à créer de l’espace pour lui et ses coéquipiers. Il utilisera des feintes corporelles pour déguiser sa direction et s’élancer vers son propre objectif avant de sprinter dans le sens opposé pour gagner la séparation. Il ressemble à un récepteur large de la NFL dans la façon dont il cherche à créer de l’espace pour lui-même, puis lorsqu’il est au but, sa finition est froide et précise. Il peut dribbler proprement à grande vitesse et s’occuper également de la possession sous pression, faisant rebondir le ballon rapidement pour se mettre en relation avec ses coéquipiers.

Le spectre de la forme effroyablement pauvre de Vincent Janssen à Tottenham se glisse en arrière-plan et il est donc nécessaire de tempérer les attentes en raison de ces preuves. Mais bonne chance, surtout après qu’il est devenu le premier joueur néerlandais né au 21e siècle à remporter un cap pour les Oranje en novembre, marquant ses débuts contre l’Estonie.

Mentions dignes: Mohamed Ihattaren (PSV), Donyell Malen (PSV), Sergino Dest (Ajax), Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Ryan Gravenberch (Ajax), Luis Sinisterra (Feyenoord), Ritsu Doan (PSV), Owen Wijndal (AZ Alkmaar), Vangelis Pavlidis (Willem II), Joey Veerman (Heerenveen), Mauro Junior (PSV), Cody Gakpo (PSV)

Super Lig (Turquie)

Abdulkadir Omur | Trabzonspor | 20 | turc

La Turquie est folle de football, donc elle doit les rendre fous, il y a si peu d’histoires de réussite locales. En effet, seul Cengiz Under des Roms prospère à l’étranger, rejoignant Arda Turan et Emre Belozoglu comme exception à la règle en matière d’exportations turques. D’un groupe mince, cependant, il y a des promesses de la Super Lig dans Abdulkadir Omur de Trabzonspor, un joueur qui aurait été lié à Liverpool en janvier. Il a été paresseusement appelé le « Messi turc », un morceau d’hyperbole évidemment dangereux de fans fanatiques désespérés de créer une superstar, mais alors que le joueur de 20 ans ne justifie clairement pas ce genre de surnom, il est sûr de talent .

Nominalement déployé à droite de trois derrière un Alexander Sorloth chauffé au rouge, le rythme perçant d’Omur saute immédiatement alors qu’il utilise son centre de gravité bas pour se faufiler entre les défenseurs, en appliquant un contrôle soigné pour ouvrir l’espace dans le canal ou pour couper à l’intérieur . C’est ce trait et son pied gauche qui font des comparaisons avec Messi parce qu’Omur fait de son mieux quand il est entouré de pieds cinglants, feignant dans un sens puis dans l’autre pour se libérer de l’attention avant d’éclater dans un espace clair. Il est également habile avec ses passes, utilisant des lobs et des balles déguisées pour libérer ses coéquipiers dans la zone. Dans l’ensemble, c’est un joueur techniquement bien rangé, mais ce qui est un problème flagrant en termes de potentiel de progression, c’est son cadre. L’avant moustachu s’effondre facilement au contact et il y aurait des points d’interrogation autour de lui survivant contre les bêtes physiques que nous voyons dans les «Big Five» européens. Messi est trompeusement fort et très difficile à faire tomber le ballon, c’est l’une de ses qualités sous-estimées, mais on ne peut pas en dire autant d’Omur.

Un ménisque déchiré l’a tenu hors de combat d’août à février et alors que huit buts en championnat et 14 passes décisives accumulées au cours des deux dernières saisons laissent entrevoir de nombreuses promesses, une création plus cohérente est nécessaire pour le voir vraiment continuer. Omur a parlé de son affection pour Barcelone et de l’inspiration de Messi récemment, alors que ce genre de mouvement d’élite est peu probable, il n’y a aucune raison pour qu’il n’ait pas un succès relatif semblable à son compatriote Under.

Mentions dignes: Guven Yalcin (Besiktas), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Yusuf Sari (Trabzonspor), Erdon Daci (Konyaspor), Berat Ozdemir (Genclerbirligi Ankara), Dogukan Sinik (Antalyaspor), Mustafa Kapi (Galatasarayse), Muhammed Emin

Scottish Premiership (Écosse)

Ianis Hagi | Rangers | 21 | roumain

Pour les fans d’un certain millésime, la nouvelle génération émergente les fera se sentir les yeux brumeux – soit à cause de bons souvenirs, soit à quel âge ils se sentiront. D’Erling Haaland et Marcus Thuram à Giovanni Reyna et Justin Kluivert, le football européen est désormais parsemé de la progéniture de joueurs d’une époque révolue. Ianis Hagi en fait partie. Fils du plus grand joueur roumain de tous les temps, le joueur de 21 ans pourrait facilement être englouti par l’énorme pression que son nom exerce. Au lieu de cela, il fait non seulement face à l’attente, mais commence également à l’adopter. Et papa Gheorghe a regardé chaque étape du chemin.

La nouvelle génération dorée de la Roumanie commence à briller après leur demi-finale profondément impressionnante au Championnat d’Europe U21 de l’année dernière. Hagi était l’un des joueurs vedettes de son pays et un déménagement à Genk l’été dernier a été considéré comme la maison idéale pour lui de poursuivre son développement conscient de l’intense éclat de retour en Roumanie. Cependant, des doutes sur son éthique de travail et sa physique ont fait stagner le meneur de jeu. Depuis, il est devenu vivant en prêt aux Rangers. Signé en janvier, Hagi se dirige maintenant vers un transfert permanent de 4,5 millions de livres sterling vers Ibrox, ce qui fera de lui l’une des signatures les plus chères de l’histoire du club. Pourtant, ce n’est pas une surprise étant donné son explosion.

Pensé comme un No10 classique – un rôle de luxe qui s’éteint maintenant au profit de milieux de terrain plus physiques et plus complets – Hagi s’est parfaitement adapté au côté droit des Rangers avant trois. Cela aide qu’il ait le rare trait d’être véritablement à deux pattes, capable de dériver à l’intérieur et de faire des frappes vives à sa gauche comme il l’a fait avec un vainqueur tardif contre Hibernian, tout en traversant avec sa droite.

La technique de Hagi est propre mais ce dont il a besoin, c’est d’être sali par la physique du football écossais. Son éthique de travail à Genk a été fustigée, mais il semble avoir renouvelé sa vitalité en appuyant sur le ballon sous Steven Gerrard. Hagi est un cerveau plutôt que musclé, mais le gonflement et l’ajout d’une armure physique à son dynamisme le verra faire son propre chemin dans le jeu.

Mentions dignes: Jamie Hamilton (Hamilton), Patryk Klimala (Pologne), David Turnbull (Motherwell), Allan Campbell (Motherwell), Daniel Arzani (Celtic), Ismaila Soro (Celtic), Jeremie Frimpong (Celtic), Lewis Ferguson (Aberdeen), Mikey Johnston (Celtic), Ryan Porteous (Hibernian), Aaron Hickey (Hearts)

