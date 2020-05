Classement des adaptations de films: les bons, les mauvais et les mâchoires

Cet épisode Jason parle aux esprits créatifs derrière le S’adapter ou périr podcast, une émission bihebdomadaire qui examine des adaptations de toutes sortes, que ce soit de la scène au cinéma, du livre à la télévision, de la bande dessinée au blockbuster ou du film à la comédie musicale et vice versa. Les hôtes sont Arielle Lipshaw (dramaturge, réalisateur, artiste voix off et passionné de tricot) et Jeremy Latour (cinéaste et geek des médias). Vous pouvez trouver leur émission où que vous trouviez vos podcasts et sur https://www.adaptorperishcast.com/

La question de savoir comment discuter de l’adaptation est délicate – les animateurs ont constaté que leurs meilleures conversations sortent lorsqu’ils peuvent plonger profondément dans des œuvres qui ont eu de nombreuses itérations, ce qui leur permet de comparer et de contraster, comme avec des œuvres pérennes comme Dracula, Frankenstein ou Peu Les femmes ou les différentes incarnations de Sherlock Holmes. Ils ont créé un système de classement (« Les Quadrants ») qui suit à quel point les créateurs d’un film semblaient se soucier du travail sous-jacent par rapport à la qualité résultante du travail. (Ils soulignent rapidement que « ceci est, bien sûr, subjectif. ») Mâchoires. Mâchoires se révèle être un livre qui se tient presque seul comme un film classique et concentré d’un livre capricieux et flou.

le S’adapter ou périr le podcast est partout – vous pouvez les entendre sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Stitcher Radio et Google Play Music et les trouver sur Instagram, Twitter, Facebook ou les envoyer par e-mail à adaptorperishcast@gmail.com.

Écoutez cette interview ici:

https://api.spreaker.com/v2/episodes/28501019/download.mp3

Écoutez sur YouTube:

Jason Henderson est l’hôte des Castle of Horror et Castle Talk Podcasts, l’éditeur de la Castle of Horror Anthology série, et l’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Son nouveau roman d’horreur, sous le pseudonyme de Peyton Douglas, The Book Man, fait ses débuts le 2 juin.

