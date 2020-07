Soapbox: Beat Saber, ou comment j’ai appris à arrêter de détester les packs de chansons et à aimer imaginer les dragons

Les notes finales tuées, Beat Saber me ramène au menu. Mes bras peuvent enfin se reposer, après avoir été mis dans l’essoreuse. Pas un combo complet, mais toujours un Rang S. C’est quelque chose, mais je l’ai déjà combinée avant. Je ferais mieux de réessayer. Encore un essai. Juste un de plus. Les lumières s’estompent. «Radioactif» recommence et le cycle continue.

Il n’y a pas beaucoup de situations où je me retrouverais vraiment à vouloir entendre dos à dos la radioactivité d’Imagine Dragons. Enfer, il n’y a pas beaucoup de situations où je veux l’entendre une fois que. Mais Beat Saber est un jeu spécial. De loin mon titre PlayStation VR préféré que j’ai eu le plaisir de jouer, quelque chose de magique se produit chaque fois que je charge une chanson dans le chef-d’œuvre de Beat Games. Vous voyez, le jeu ne contient presque aucune chanson que j’aime. Aucune des musiques les mieux adaptées au gameplay n’est le genre de chose que j’écoute. Donc, chaque fois qu’un nouveau pack de chansons est annoncé, il y a un moment d’excitation suivi immédiatement de déception. « Pourquoi ce pack n’est-il pas un groupe que j’aime? »

Mais voici le truc: Beat Games a raison, et je me trompe vraiment. Beaucoup des chansons les meilleures et les plus amusantes à jouer dans le jeu sont celles que je suis le moins susceptible d’écouter en dehors de celui-ci. Je ne me considérerais pas comme un fan d’Imagine Dragons, ni de la plupart des artistes du pack de labels Monstercat. En fait, le seul pack dans le jeu d’un groupe que j’écoute à mon rythme est Panic! À la discothèque. Alors, comment se fait-il que, même si je n’aime pas environ 80% de la musique de ce jeu, c’est l’une de mes expériences préférées?

Beat Games a le don de choisir les chansons les plus amusantes à jouer imaginables, et à ce stade, je leur fais implicitement confiance pour choisir les meilleures pistes. Prenez «Overkill» de Riot dans le pack Monstercat. Cette chanson est un assaut impie à mes oreilles, mais je serai damné si ce n’est pas le morceau le plus amusant du jeu. C’est brutalement difficile, épuisant et brillant. Lorsque vous entrez vraiment dans un groove en jouant à Beat Saber, la musique s’estompe à l’arrière-plan. Vous vous concentrez en ne vous concentrant pas, car dès que vous commencez à penser à ce que vous faites, vous commencez à manquer des notes. Tout ce que vous entendez vraiment, c’est le rythme, et ce jeu a toute l’oreille quand il s’agit de trouver des rythmes convaincants.

De plus, la répétition constante et la mentalité «juste une de plus» dans laquelle le jeu me met m’ont fait ressembler à quelques chansons que je ne voudrais pas normalement. Après avoir acheté le pack Imagine Dragons, j’ai vraiment aimé la chanson ‘Believer’ et maintenant même l’écoute en dehors du jeu. Le fait que Beat Saber m’ait vendu sur une chanson d’Imagine Dragons est carrément fou pour moi. L’attention minutieuse à la recherche de rythmes de batterie divertissants et de pistes de notes tout aussi divertissantes a rendu l’expérience inégalée. Il offre quelque chose d’unique pour les jeux de rythme et aide à attirer l’attention sur des trucs vraiment cool.

Cela fait une inversion intéressante sur la façon dont je vois normalement les jeux de rythme. Alors que je joue du Rock Band ou de Guitar Hero parce qu’ils ont une cavalcade de morceaux que j’aimais déjà auparavant plutôt que uniquement sur les mérites du gameplay, j’approche Beat Saber sans aucune attente d’aimer la musique et de l’apprécier énormément malgré cela.

Cela étant dit, de temps en temps, ce serait bien d’avoir des chansons que j’aime déjà. Donc, si Beat Games lit ceci, que diriez-vous d’un pack Franz Ferdinand, oui?

Que pensez-vous de la musique de Beat Saber? Aimez-vous ou aimez-vous le jeu malgré la musique? Hack n ‘slash quelques commentaires ci-dessous.