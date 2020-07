L’argent que les concurrents de «La maison forte» doivent payer comme amende s’ils partent

Dans toute la réalité montre que Telecinco diffuse aujourd’hui, leurs concurrents doivent signer un contrat dans lequel il y a une clause qui fait s’ils décident de quitter volontairement l’espace, ils doivent payer une amende financière. La raison semble claire: pour éviter que ces participants puissent quitter le programme à tout moment, ce qui représente sans aucun doute un grave problème pour leurs producteurs, qui doivent trouver de nouveaux concurrents pour occuper cette place, engendrant en plus un conflit dans la dynamique habituelle du programme.

Macarena Millán et Yola Berrocal, candidates à «La casa fuerte»

Pour lui, ces amendes sont généralement élevées pour éviter que tout concurrent, qu’il soit connu ou anonyme, quitte la réalité en question. Ce sont des chiffres qui ne sont généralement pas révélés mais ce jeudi 9 juillet, Rafa Mora a décidé de donner à l’un d’eux, notamment l’amende pour avoir quitté La casa fuerte ‘, un espace dans lequel concourt sa petite amie Macarena Millán. Lors d’un débat sur le programme, beaucoup de ses collègues se sont demandé pourquoi Macarena n’avait pas quitté le programme s’il n’avait guère de soutien à l’intérieur, il avait affronté certains de ses collègues et il semble clair qu’il ne gagnera pas. « La raison? Cent et mille plus tard », a expliqué Mora., pour révéler plus tard qu’il parlait de l’amende.

Le futur journaliste a expliqué que dans le contrat que Macarena Millán précisait que l’amende pour avoir quitté l’espace était exactement de 100 000 euros, un montant sans aucun doute très élevé. Certains des collaborateurs de « Sálvame » ont été très surpris et c’est que le chiffre est exagérément puissant compte tenu de la petite cache que ses participants chargent et c’est, comme Alejandra Castelló l’a révélé dans son « Diario », les salaires des participants de ‘La casa fuerte’ varient entre 1.5000 et 3.000 euros a la semaine; quelque chose qui contraste sans aucun doute avec le chiffre élevé qu’ils doivent payer pour quitter l’espace.

Adrián Rodríguez a payé 30 000 $ en «survivants»

« Et Christofer essayait de partir il y a une semaine? » Se demanda Kiko Hernández en riant, mettre sur la table qu’évidemment personne ne quittera l’espace puisque la somme d’argent est très élevée. Nous sommes sans aucun doute confrontés à l’une des émissions de téléréalité les plus élevées de Telecinco et c’est, par exemple, dans «Survivors», ces considérations économiques varient entre 12 000 et 100 000 euros; il est donc inhabituel que quelqu’un quitte l’espace. Un exemple est le chanteur et acteur Adrián Rodríguez qui Oui, il a choisi de quitter la réalité et a dû payer 30 000 euros au producteur du programme. Malgré cela, il a décidé de quitter le programme de Jorge Javier Vázquez en affirmant que « la santé passe avant tout ».