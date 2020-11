Snowrunner – La saison 2 a commencé avec une nouvelle carte et de nouveaux véhicules

Sabre Interactive Heralds Saison 2 à partir d’aujourd’hui Snowrunner celui qui propose une nouvelle carte, de nouveaux véhicules et plus encore. Une nouvelle bande-annonce présente le contenu.

Deux nouveaux domaines vous attendent – Flooded Foothills et Big Salmon Peak – dans la nouvelle région du Yukon, au Canada. Les deux font environ 4 km² et étendent l’ensemble du jeu de 50% par rapport au lancement. Avec le CAT 770G, le plus gros camion de tous les temps, et le CAT TH357D AG, un chariot élévateur polyvalent, ces cartes peuvent désormais être explorées en profondeur. Enfin, le KRS 58 «Bandit» vous attend, un 8 × 8 avec une grue légère intégrée, idéal pour les opérations de sauvetage.

La saison 2 de Snowrunner permet également de construire pour la première fois de nouvelles installations et de maîtriser la nature sauvage avec une grande usine de traitement de minerai composée de trois bâtiments plus petits. La nouvelle production de cargaison et la collecte des matières premières par le démontage vous accompagnent.

Il existe également une variété de mises à niveau de personnalisation, y compris des éléments de personnalisation pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et tous les joueurs peuvent s’attendre à une mise à jour gratuite avec du contenu supplémentaire.