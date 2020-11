KT Rolster se sépare de la plupart des joueurs de son alignement avant la saison 2021

KT Rolster passe de plusieurs acteurs à son League of Legends line up avant la prochaine saison franchisée LCK 2021, l’organisation a annoncé aujourd’hui sur sa page Facebook.

Seuls deux joueurs restent sur la liste active de KT: le mid laner Soo «Ucal» Woohyon et ADC Kim «Aiming» Ha-ram. L’organisation s’est séparée des meilleurs laners Song «Smeb» Kyung-ho, Kim «SoHwan» Jun-yeong et Jeon «Ray» Ji-won, les junglers Kim «Malrang» Geun-seong et Kim «BonO» Gi-beom, mid laner Lee «Kuro» Seo-haeng, et soutenir Park «TusiN» Jong-ik.

Dans le même temps, KT a renouvelé les contrats de son entraîneur-chef et de deux autres entraîneurs. Kang «Hirai» Dong-hoon, Choi «Supreme» Seung-min, et Choi «Acorn» Cheon-ju entraîneront une formation pour la plupart inconnue dans la saison à venir.

KT a connu une année terne en 2020. Ils ont terminé quatrième lors du LCK Spring Split 2020 et sixième cet été. L’équipe a choisi de commencer quelques combinaisons d’alignement différentes dans l’espoir de créer une meilleure synergie entre les joueurs, mais cela n’a pas fonctionné à long terme.

La place de milieu du peloton de KT au classement ne leur a pas donné une chance au championnat du monde de cette année. En conséquence, KT a poursuivi sa série de Mondiaux manquants pour la deuxième année consécutive.

Bien que l’on ne sache pas qui rejoindra Ucal et Aiming on KT lors de la première division franchisée du LCK au printemps prochain, les deux joueurs ont bien performé lors de la dernière division et il est clair que l’organisation prévoit de construire autour d’eux.

