Les joueurs de Destiny 2 ont trouvé une nouvelle grotte de butin

Il y a moins de choses plus attrayantes pour moi en tant que joueur de Destiny que la promesse d’un meilleur butin à peu de frais. L’un de mes souvenirs préférés du Destiny original était la grotte du butin. Vous vous aligneriez et tiriez dans une grotte à l’infini, ne déviant que toutes les demi-heures environ pour aspirer votre butin. Passionnant? Pas vraiment, mais c’était un moyen très efficace d’augmenter votre niveau de lumière afin que vous puissiez vous attaquer au raid.

La grotte de butin d’origine était située dans le cosmodrome – le mémorial est toujours là – il est donc curieusement approprié que les joueurs soient tombés sur une autre caverne de butin là-bas au retour de la destination. Si vous avez envie de le vérifier par vous-même, apparaissez dans le cosmodrome des Steppes et revenez à The Divide. Une fois que vous y êtes, vous devriez voir trois bâtiments à droite de l’endroit où le Walker Tank a tendance à apparaître. Avant d’entrer, éliminez tous les ennemis à l’intérieur et autour de lui. Après cela, dirigez-vous à l’intérieur et vous trouverez une pièce avec une porte d’apparition et un tas d’ennemis pour démarrer. Il convient également de noter que vous aurez besoin de votre harmonisation Daily Prime.

Les résultats de la nouvelle grotte de butin sont bons. Un joueur a déclaré sur Reddit qu’il leur avait fallu 45 minutes pour obtenir un engramme principal à côté d’un demi-rang sur leur passe de combat, tandis qu’un autre a déclaré qu’au bout d’une heure, ils avaient huit engrammes bleus, deux violets et deux premiers.

Cela dit, c’est certainement le moyen le plus simple et le plus détendu de se classer. Bien que vous progressiez plus rapidement grâce au Gambit et au PvP, faire la même chose trop longtemps peut être épuisant. Les options sont sympas, tu sais?

Chargez dans le cosmodrome des steppes sur Terre et allez à la division. Rendez-vous dans les trois bâtiments autour du réservoir du marcheur et assurez-vous que vous êtes dans une instance où les capitaines apparaissent. Campez dans l’un des bâtiments et récupérez votre SCHLOOT. Un moyen paresseux mais efficace de cultiver des engrammes Prime. pic.twitter.com/YGI6kEGNSh – Chevy (@AyyItsChevy) 15 novembre 2020

