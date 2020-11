West Ham se sentira gagnant du transfert après les commentaires de Mourinho sur Gedson Fernandes – .

in

Tottenham Hotspur avait besoin d’aide au milieu de terrain en janvier et pensait s’être procuré une vraie perspective à Gedson Fernandes.

Le talent portugais avait acquis une réputation florissante à Benfica, et Jose Mourinho a conclu un accord de 18 mois pour l’amener aux Spurs en prêt.

Sky Sports a rapporté à l’époque que les Spurs avaient la possibilité de signer Fernandes pour 42,7 millions de livres sterling, remportant la course malgré que West Ham ait également conclu un accord.

Pour le moment, West Ham n’aura pas l’impression d’avoir raté grand-chose en voyant Fernandes se rendre à Tottenham au lieu de déménager au London Stadium.

Fernandes n’a pas fait une seule apparition en Premier League cette saison et son seul match a eu lieu contre Chelsea en Coupe EFL.

Le joueur de 21 ans ne fait même pas partie de l’équipe de la Ligue Europa de Tottenham et est bien dans l’ordre hiérarchique de Mourinho – ce qui signifie qu’il pourrait être à nouveau en mouvement.

Mourinho a été cité par Goal comme disant qu’il serait heureux que le milieu de terrain parte en janvier s’il n’était pas content et qu’il coopérera avec Benfica jusqu’au bout.

Le temps de Fernandes aux Spurs pourrait se terminer prématurément, sans changement permanent de gros sous en vue, et West Ham doit se sentir assez soulagé.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Quand ils ont raté Fernandes, West Ham est sorti et a signé à la place Tomas Soucek, le prenant en prêt en vue d’un accord permanent.

Le joueur de 25 ans a joué à West Ham, offrant une menace de but avec son cadre de 6 pieds 4 pouces tout en formant un superbe partenariat de milieu de terrain avec Declan Rice.

Soucek était également beaucoup, beaucoup moins cher que Fernandes, et avait un impact instantané plutôt que de se demander encore s’il était assez bon près d’un an plus tard.

C’était un coup dur à rater à l’époque, mais avec Soucek en vedette et Fernandes en disgrâce à Tottenham, West Ham a probablement l’impression d’être vainqueur ici.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

