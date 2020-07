Snapchat est en panne pour beaucoup – voici comment vous pouvez le réparer

Mise à jour: 13 juillet 2020, (14 h 39 HE: De nombreuses personnes ont rencontré des problèmes avec Snapchat aujourd’hui. Les problèmes de Snapchat ont commencé vers 13h00, heure de l’Est, selon les rapports sur Downdetector.

Snapchat est un moyen amusant de rester en contact avec vos amis et votre famille, et si cela ne fonctionne pas, vous pourriez être laissé en dehors de la boucle. Pour ces événements malheureux lorsque Snapchat ne fonctionne pas, nous avons dressé une liste de façons de le corriger. Suivez le guide de dépannage ci-dessous et vous pourrez résoudre tous les problèmes Snapchat que vous pourriez rencontrer.