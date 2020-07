Fox News condamne les messages « racistes, misogynes et homophobes » du scénariste de « Tucker Carlson Tonight »

Fox News Media a « fermement » condamné les messages « racistes, misogynes et homophobes » de Blake Neff, le scénariste principal du programme « Tucker Carlson Tonight », un espace d’analyse politique et de débat qui attire un large public conservateur sur la télévision par câble de États Unis. Après la polémique, le scénariste a déjà quitté son emploi.

Tucker Carlson, animateur de «Tucker Carlson Tonight» sur Fox News

Le réseau CNN a découvert les commentaires selon lesquels Neff, sous un pseudonyme sur Internet, avait répandu une multitude de messages racistes, machos et anti-LGBT. « Les personnages noirs qui continuent à jouer à » Call of Duty « sont probablement l’un des facteurs les plus importants qui limitent la criminalité », a-t-il récemment déclaré sur un forum virtuel. Comme CNN l’a vérifié, certains de ces commentaires correspondaient même à ce que le présentateur Tucker Carlson a dit plus tard dans le journal télévisé.

Les cadres supérieurs de la chaîne d’information ont envoyé une déclaration à leurs travailleurs, censurant leur « comportement horrible ». « Nous voulons dire très clairement que Fox News Media condamne fermement cet horrible comportement raciste, misogyne et homophobe.. La conduite odieuse de Neff sur ce forum n’a été révélée ni dans l’émission ni en ligne avant vendredi, date à laquelle nous avons rapidement accepté sa démission. Ne vous méprenez pas, des actions comme la vôtre ne peuvent et ne seront tolérées à aucun moment Nulle part dans nos effectifs, la PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, et le président Jay Wallace n’ont fait de remarque.

L’émission de Tucker Carlson a gagné en audience ces derniers mois grâce à son discours polarisé, avec approches de l’immigration qui ont alimenté une vive controverse parmi la population américaine. Carlson a publiquement crédité le scénariste pour une partie du succès de son émission. Après la controverse, Il n’a pas encore parlé en direct du départ de Blake Neff, ce qu’il promet de faire ce lundi 13 juillet..