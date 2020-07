Smartphone : l’Aristo 5 de chez LG se dévoile

Le smartphone LG Aristo 5 a été lancé le 13 juillet 2020.

Si l’on considère tous les autres smartphones lancés en 2020 jusqu’à présent, on peut dire sans risque de se tromper que le LG Aristo 5 n’a rien d’exceptionnel, mais ce n’est pas surprenant, car tous ses prédécesseurs, y compris le LG Aristo 4+ sorti l’année dernière, ont été eux-mêmes des appareils assez simples.

Here's how you can get the hot new #LGAristo5 for free from #TMobile https://t.co/oGRSOaB5rE — PhoneArena (@phonearena) July 15, 2020

Le LG Aristo 5 fonctionne sous Android 10 et dispose d’un écran dentelé de 5,7 pouces avec 720 x 1520 pixels (l’épaisseur de ses lunettes vous indique immédiatement qu’il s’agit d’un smartphone abordable).

Un bon écran pour un Smartphone de cette gamme

Le téléphone est équipé d’un écran tactile de 5,70 pouces avec une résolution de 720×1520 pixels et un format d’image de 19:9. Le LG Aristo 5 est alimenté par un processeur MediaTek Helio P22 (MT6762) à octa-core. Il est livré avec 2 Go de RAM. Le LG Aristo 5 fonctionne sous Android 10 et est alimenté par une batterie inamovible de 3000 mAh.

LG aristo 5 / LG.com

Un apn cheap mais efficace

En ce qui concerne les appareils photo, le LG Aristo 5 à l’arrière comporte un appareil primaire de 13 mégapixels et un second de 5 mégapixels. La caméra arrière est équipée d’un autofocus. Il est équipé d’un appareil photo de 5 mégapixels à l’avant pour les besoins de la vente.

Dos LG Aristo 5 / LG.com

Un stockage correcte

Le LG Aristo 5 est basé sur Android 10 et dispose d’une capacité de stockage intégrée de 32 Go qui peut être augmentée par une carte microSD (jusqu’à 32 Go). Le LG Aristo 5 mesure 147,82 x 71,12 x 8,63 mm (hauteur x largeur x épaisseur) et pèse 146,00 grammes. Il a été lancé en couleur argent.

Les options de connectivité du LG Aristo 5 comprennent le Wi-Fi, le Bluetooth v5.00 et le Micro-USB.