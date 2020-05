Si vous entrez Fastag Lane avec une étiquette non fonctionnelle, payez le double!

Selon la dernière notification du MoRTH, si une voiture avec un Fastag non fonctionnel entre dans la voie Fastag, il devra payer le double péage.

De nombreux propriétaires de voitures ont réussi à installer des autocollants Fastag pour éviter d’avoir à attendre dans une longue file d’attente. Au début de l’introduction de Fastag, de nombreuses personnes ont vu d’énormes files d’attente dans les voies non-Fastag alors que l’autre était presque libre. Cela a conduit de nombreux propriétaires à acheter davantage d’autocollants.

Cependant, après avoir rempli le solde une fois, de nombreuses personnes ont commencé à entrer dans la voie Fastag et à payer en espèces. Ils avaient l’autocollant mais il était invalide ou non fonctionnel. Beaucoup en ont abusé et ont évité de remplir le solde en ligne. Le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a introduit une nouvelle décision pour garantir que cette faute professionnelle ne soit pas commise.

À partir de maintenant, si vous constatez qu’il y a un autocollant invalide ou non fonctionnel dans la voie Fastag, vous devrez payer des frais de double péage. Plus tôt, les règles indiquaient que si vous n’aviez pas l’autocollant et que vous étiez entré dans la voie spécifique, vous seriez tenu de payer le double. Cela garantira que les gens remplissent le solde de leurs comptes.

Le gouvernement avait ordonné aux gares de péage de n’avoir qu’une seule voie hybride et de se reposer pour les balises. Cependant, cela n’a toujours pas été mis en œuvre par tous les postes de péage. Sur la plupart des routes nationales, vous trouverez une seule voie hybride où vous pourrez payer en espèces. Les autoroutes nationales rattraperont bientôt ce système à 1 voie hybride.

Vous pouvez acheter un Fastag en ligne via l’application Airtel Payments, PayTM et même vos applications de compte bancaire individuelles. La plupart des grandes banques proposent elles-mêmes les balises en ligne. La répartition du paiement est différente pour chaque banque. Dans certains, vous avez un dépôt de Rs 200, un solde de Rs 200 et des frais d’émission de Rs 100. Nous avons expliqué ci-dessous le détail complet de la façon d’en obtenir un.

Cette mesure prise par le gouvernement garantit qu’il n’y a aucune faute professionnelle aux postes de péage et que les gens peuvent économiser leur temps. Vous devez placer votre Fastag sur le pare-brise. Une fois que vous atteignez le stand, le scanner au-dessus déduira automatiquement l’argent et ouvrira la barrière. Tout cela se fait en moins d’une minute environ.