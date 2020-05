Guardians of the Galaxy 3: Thor arrive, voici la confirmation

– Publicité –



Mises à jour des Gardiens de la Galaxie 3: Il y avait beaucoup de rumeurs sur le titre que vous venez de lire et vous avez décidé d’essayer cet article. Eh bien, tout est confirmé maintenant.

Après la confirmation par Vin Diesel que « Gardiens de la Galaxie » sera présenté dans Taika Waititi réalisé. Maintenant, nous avons ici une mise à jour beaucoup plus intéressante dans l’histoire. Continuer à lire.

GOTG 3: Thor est confirmé

Nos sources proches de Marvel Studios ont laissé entendre qu’il y aura un nouveau membre de l’équipe inclus dans « Guardians of the Galaxy: 3 » et que ce sera le « God of Thunder » – Thor.

Alors j’ai hâte de Thor 4 et GOTG 3 pic.twitter.com/6azEP4vYwA – #JoinDarkOrder (#BrodieLeeIsTheExaltedOne) (@JUANCMOYA) 20 juillet 2019

Nous avons observé que tout au long de la «Fin de partie», Thor a vraiment traversé une confusion émotionnelle. Accomplissant le message de sa mère, Thor remit Asgard à Valkyrie et rejoignit le vaisseau des Gardiens. A ce moment, il a essayé d’être ce qu’il est maintenant plutôt que quelqu’un, il est censé l’être.

Nous avons vu son lien devenir beaucoup plus fort avec la famille du Guardian. Rocket et Groot étaient parmi ses meilleurs amis. Rocket l’a aidé à surmonter le sentiment de perte, de chagrin et d’échec tout au long du film.

Alors, le moment est venu pour lequel nous avons beaucoup attendu. Nous parlons de l’ajout officiel de l’équipe Thor dans Guardians et Marvel semble faire exactement cela dans « Thor: 4 » et « Guardians of the Galaxy: 3 ».

Les Gardiens de la Galaxie: 3 dirigés par James Gunn

Parlant des « Gardiens de la Galaxie: 3 », le film a déjà fait face à beaucoup de hauts et de bas. Et maintenant, enfin, il devrait être réalisé à nouveau par James Gunn.

Pour être clair, plus tôt Gunn a été supprimé par la franchise. La raison n’était autre que son comportement infâme et ses tweets violents. Mais après des excuses publiques, il était de retour avec l’équipe.

La date de sortie

Chris Hemsworth a également déclaré que le film serait tourné sur le contenu de Gunn. Avec cela, il a également déclaré que le contenu était « étonnant », bien qu’en raison de la pandémie, Marvel a déplacé les dates de quelques-uns de ses films, et « GOTG3 » étant une finale pour MCU 3 et un passage dans MCU 4, découvre que sa décharge est différée, nous prévoyons que le film devrait être déchargé fin 2022 ou mi-2023.

