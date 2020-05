Michael Cheika admet qu’il aurait dû quitter son poste d’entraîneur des Wallabies avant la Coupe du monde

L’ancien entraîneur des Wallabies Michael Cheika a admis qu’il aurait dû quitter son poste avant la campagne de la Coupe du monde qui a conduit à sa sortie éventuelle.

Cheika a dirigé les Wallabies de 2014 à 2019 et est parti après une performance décevante à la Coupe du monde de rugby 2019, un tournoi qu’il avait espéré remporter.

Cependant, selon l’homme de 53 ans, le plus grand drapeau rouge pour son mandat est venu lorsque Scott Johnson a été nommé au-dessus de lui en tant que directeur du rugby de Rugby Australie en décembre 2018.

« Dans une équipe de foot, il ne peut y avoir qu’un seul patron, c’est tout ce qu’il y a », a déclaré Cheika. Les temps.

Le mandat de Michael Cheika en tant qu’entraîneur des Wallabies a pris fin après la Coupe du monde de rugby 2019 (Getty)

« J’aurais dû partir parce que cela montre qu’ils ne me faisaient plus confiance. Mais j’aimais le rugby australien et je pensais que je pouvais le faire, je pensais pouvoir rassembler les joueurs et je ne voulais pas laisser les joueurs et les supporters Je me suis compromis de cette façon. En réflexion, c’est beaucoup plus facile à évaluer.

« J’ai essayé de le gérer de la meilleure façon possible sans être en panne.

« Si vous causez des turbulences à ce moment-là, tout le monde le ressent et je n’avais pas besoin que tout le monde ressente la turbulence dans l’équipe. Vous devez y faire face en interne. Mis à part le jour où nous avons quitté le Japon, je n’en ai jamais parlé publiquement.

« Si je le regardais à nouveau, quand ces choses se sont produites, cela aurait dû être le signal que je disais: ‘Cela ne se produit pas.’

« Je comprends où je m’assois, j’ai des gens à qui je dois faire rapport, et s’ils [the Rugby Australia management] choisissez cela, alors je dois prendre des décisions en conséquence. «

Cheika dit qu’il n’entraînera jamais contre les joueurs qu’il a dirigés pendant son mandat de cinq ans avec les Wallabies (Getty)

Alors que l’ancien entraîneur des Wallabies a admis qu’il détenait toujours la passion de reprendre le travail, il a identifié un rôle qu’il n’occuperait jamais.

« J’ai toujours pensé que je ne pourrais jamais revenir en arrière et entraîner contre une équipe que j’ai déjà entraînée », a-t-il déclaré.

« Je sens que c’est presque être un traître; je sais que ce n’est probablement pas un professionnel très cool ou moderne. Mais c’est dans mon esprit avec quelques conversations que j’ai eues en France.

« Vous pourriez dire, ‘je vais leur montrer’ mais je ne vais jamais y aller contre leur. Voilà mon pays. Ce sont mes gars. C’est le maillot que mes enfants portent.

« De toute évidence, la direction ne m’a pas aimé, pour une raison ou une autre et c’est ainsi qu’ils l’ont abordé. »