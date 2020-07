Si votre application iOS préférée plante sur votre iPhone, vous n’êtes pas seul

De nombreuses applications sur les appareils iOS se bloquent en ce moment.

Les applications concernées comprenaient Spotify, Pinterest et Waze.

Un problème de connexion à Facebook peut provoquer le blocage des applications iOS.

De nombreux propriétaires d’iPhone et d’iPad signalent actuellement des problèmes de blocage des applications iOS sur leurs appareils. Downdetector montre que des rapports de plantage sont déposés pour de nombreuses applications et services populaires, notamment Spotify, Pinterest, Tinder, Waze et DraftKings. Les jeux mobiles comme Marvel: Contest of Champions sont également affectés.

Le problème semble être lié à un problème de connexion à Facebook. Selon un article sur le site des développeurs de Facebook, le réseau social est « au courant et enquête sur une augmentation des erreurs sur le SDK iOS qui provoque le blocage de certaines applications ». Pour le moment, ce problème n’affecte pas les versions Android de ces applications.

Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations seront révélées. Un bon moyen de contourner le problème est d’utiliser un VPN sur votre smartphone. Découvrez nos VPN gratuits préférés ici.