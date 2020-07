TVE et laSexta se tournent vers une couverture spéciale

Les Galiciens et les Basques se rendent aux urnes dimanche 12 juin pour exercer leur droit de vote aux élections régionales. Quelques élections marquées par la crise du coronavirus, qui obligera à prendre des mesures sanitaires inhabituelles pour éviter toute contagion. Mais il y a quelque chose qui ne change pas: comme dans chaque nomination électorale, les télévisions basculent avec une couverture spéciale qui permettra aux téléspectateurs d’accéder à toutes les informations en temps réel.

Les Basques et les Galiciens élisent un nouveau gouvernement ce 12-J

RTVE ouvrira dimanche avec une avant-première spéciale à 9h00. par l’urne, qui reprendra à 14h00 pour faire pression sur les sentiments des Galiciens et des Basques et communiquer les premières données sur la participation. Les informations seront complétées dans «News 1» et seront mises à jour en permanence sur Channel 24 Hours.

Quinze minutes avant la fermeture des écoles, à 19h45, la spéciale ’12J: vous décidez’ commencera dans La 1, dirigée par Ana Blanco et Carlos Franganillo. Il disposera d’un tableau d’analyse et de liens avec la Galice et le Pays basque pour suivre le contrôle et connaître les avis des partis politiques, grâce au déploiement de professionnels des Centres Territoriaux de RTVE en Galice et au Pays basque.

Carlos Franganillo et Ana Blanco, couple sur TVE

A 20h00, après la fermeture des écoles, RTVE proposera le résultat de deux scrutins RTVE et FORTA: aux urnes en Galice, et réalisées les jours précédents au Pays Basque. La spéciale informative durera jusqu’à 23h00 dans La 1, mais toutes les informations seront enregistrées dans RTVE Digital, qui est publié sur deux sites (élections galiciennes et élections basques), avec la minute par minute de la journée et les résultats.

Ana Pastor à Santiago, Iñaki López à Bilbao

De son côté, laSexta a programmé le spécial ‘Objectif ARV: Galice et Euskadi’ à partir de 19h20.. L’espace, dirigé et présenté par Antonio García Ferreras, recueillera des informations le jour du scrutin, les opinions des dirigeants politiques et analysera les résultats.

Ferreras utilisera à nouveau le «pactomètre» dans laSexta

Ana Pastor suivra le déroulement des élections en Galice depuis le siège du PP, dont le candidat Alberto Núñez Feijóo est le favori. Iñaki López suivra ceux du Pays Basque depuis le siège du PNV à Bilbao, où Iñigo Urkullu commence avec un avantage dans les sondages. Pour débattre des résultats des deux communautés autonomes, ils disposeront d’une équipe d’analystes composée des politologues Lluis Orriols, Pablo Simón et Sandra León et des journalistes Angélica Rubio et Rodrigo Blázquez.

Antena 3, avec Ángel Carreira et Angie Rigueiro

Antena 3 commencera sa couverture par un premier aperçu informatif à 11h00, avec les premières connexions avec les collèges électoraux et les principaux points d’information intéressants. À 13 h 00, il offrira un deuxième bulletin d’information pour recueillir le développement des élections. « Les notations d’Antena 3 prendront le relais à 15h00 avec la première édition des programmes d’information, cette fois dirigée par Ángel Carreira et Angie Rigueiro.

Avec la fermeture des collèges électoraux, ‘Antena 3 Noticias 2 ‘développera à 21h00 toutes les informations le jour du 12-J. La couverture sera complétée par un spécial informatif à minuit, après la diffusion de «El Peliculón», toujours avec Ángel Carreira et Angie Rigueiro avec toutes les données définitives, les alliances possibles et les interviews avec les protagonistes.

Couverture TVG et ETB1

Les téléviseurs autonomes offrent également une programmation spéciale. TVG (Televisión de Galicia) publiera des newsletters à partir de l’ouverture des bureaux de vote et renforcera le contenu de l’habituel «Telexornal Mediodía». À 19h30, le «Spécial informatif: spécial électoral» commencera, présenté par Marta Darriba, Ana Celia Vázquez et Carlos F. Amado, avec une enquête réalisée exclusivement pour le CRTVG, les données du vote en temps réel et l’analyse avec des experts et des dirigeants des différentes forces politiques.

À ETB, ils seront également au courant des événements actuels avec divers bulletins tout au long de la journée. À 19 h 45, la spéciale «Hauteskunde Gaua» (soirée électorale) commencera, un programme spécial qui racontera et analysera les résultats des élections au Parlement basque.