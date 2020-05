SHURI de Marvel obtient un meilleur ami, sa propre IA et sa propre histoire dans le nouveau roman de prose SCHOLASTIC

Crédits: Scholastic



Crédits: Marvel Comics



Shuri de Marvel est mis à l’honneur en tant que génie, un artiste martial qualifié, et un adolescent dans le nouveau roman de prose de qualité moyenne Shuri: un roman de panthère noire. L’écrivain Nic Stone met la princesse Wakandan dans une quête pour sauver sa patrie et explore plus avant les pouvoirs de l’herbe en forme de cœur.

Cette Shuri roman est la sortie phare d’un partenariat pluriannuel de Scholastic avec Marvel pour inclure plus tard les Avengers, Squirrel Girl, Mme Marvel, Miles Morales, et plus encore.

« Les personnages de Marvel sont très importants pour nos fans car ils nous incitent à adopter notre pouvoir individuel », a déclaré Sana Amanat, vice-présidente du développement du contenu et des personnages de Marvel en septembre. « En tant que premier titre que nous lançons avec Scholastic, Shuri est le personnage parfait pour mettre en évidence ce message. Elle est peut-être une princesse wakandaise, mais ce qui fait de Shuri le héros ultime est son sens unique de l’intelligence, de la responsabilité et de la détermination, des idéaux qui résonnent » avec nous tous. «

Avec ShuriLe 5 mai, Newsarama a discuté avec Nic Stone de la distillation de la bande dessinée et de la star de cinéma dans ce roman, quels nouveaux éléments elle pourrait ajouter au mélange, et si Stone aimerait se mouiller en écrivant une bande dessinée de sa propre.

Newsarama: Nic, que pouvez-vous taquiner à propos de votre roman?

Nic Stone Crédits: Rachel Moron



Nic Stone: Deux choses que vous ne sauriez pas sur la princesse Shuri dans les bandes dessinées ou les films (parce que je les ai inventés, HA!):

1. Elle a une meilleure amie – une Dora Milaje en formation, en fait – qui est son opposée polaire. Ils se chamaillent. Beaucoup.

2. Elle a un A.I… nommé S.H.U.R.I. Il s’agit d’un acronyme pour Super Heroics Universal Remote Interface.

Nrama: Amusement! Quel est le processus créatif derrière l’adaptation d’un personnage créé à l’origine pour un support visuel dans un roman?

Calcul: Eh bien, la chose intéressante ici est que parce que le support visuel utilisé pour son introduction au monde était une bande dessinée (elle est apparue pour la première fois sur la scène du Reginald Hudlin Panthère noire en 2005), le passage à la prose a été assez fluide.

Je dois admettre que j’ai dû aimer apprendre à mettre une scène d’action en mots, mais au-delà de cela, la chose la plus difficile à faire pour passer du personnage de bande dessinée / film au protagoniste du roman n’était pas trop emportée par la description!

Nrama: Étiez-vous fan de Black Panther avant de travailler sur ce projet?

Calcul: Oh, 100%. Histoire vraie: quand j’ai vu le Panthère noire film au printemps 2018, j’ai quitté le théâtre et j’ai dit à mon partenaire: « Je dois vraiment trouver un moyen de demander à quelqu’un de me laisser écrire un roman sur Shuri. »

Pas de mensonges.

Puis huit mois plus tard, un e-mail apparaît dans ma boîte de réception m’informant que ce projet est sur la table, et l’éditeur a pensé que je devrais être celui qui l’écrirait. C’est légitimement un rêve devenu réalité.

Crédits: Scholastic



Nrama: Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’écriture de Shuri?

Calcul: Faire comme si j’étais la personne la plus intelligente du monde, probablement? LOL.That et c’est incroyable d’arriver à vivre dans Wakanda et comme imaginer jouer avec un métal céleste fictif qui absorbe le son et le transforme en énergie tangible.

Il est également extrêmement stimulant d’écrire une adolescente de couleur qui défie à peu près tous les stéréotypes et impose des limitations en ce qui concerne S.T.E.M.

Nrama: Pourquoi pensez-vous qu’il était important de mettre l’histoire de Shuri sous forme de prose?

Calcul: L’alphabétisation – comme dans la capacité de lire et d’écrire – est essentielle à tout type de Succès dans notre monde moderne, mais je trouve que beaucoup de jeunes n’aiment pas vraiment lire. Parce qu’ils pensent que c’est ennuyeux.

Des histoires comme Shuri, où le personnage principal vient de quelque chose que les enfants ont rencontré sur un support différent (pas ennuyeux), ont le pouvoir / le potentiel de percer ce mur «Je ne lis pas», je pense. Et il suffit d’un livre pour qu’un enfant réalise que la lecture n’est pas si mauvaise. J’espère que ce sera l’un d’entre eux!

Nrama: Pourquoi avez-vous voulu en faire un roman destiné aux enfants de 9 à 12 ans?

Calcul: LA DOMINATION DU MONDE! Muahahahaha!

LOL. Je blague. Surtout… (** insérer des emojis narquois **)

Honnêtement, la chose la plus attrayante pour moi à propos de ce projet a été l’occasion de construire la trame de fond d’un personnage Marvel nouveau et pourtant rapidement aimé.

Dans les bandes dessinées, elle est présentée à la fin de l’adolescence / au début de la vingtaine, et dans le film, elle a environ seize ans, mais si vous me demandez, ces premières années de l’adolescence sont parmi les plus formatrices de la vie d’une personne. Je veux que les 9-12 ans voient qu’ils peuvent faire des choses incroyables, même à un jeune âge, et que leurs intérêts sont totalement valables et importants. Surtout les filles noires. La représentation compte!

Crédit: Marvel Studios



Nrama: Votre histoire sera-t-elle davantage basée sur les bandes dessinées ou le film / MCU Black Panther?

Calcul: Comics, parce que #IntellectualPropertyLaws, LOL. Mais, JE pense Je fais un travail assez décent pour faire allusion à une partie de la tradition du film afin que les lecteurs qui ont vu le film mais qui ne connaissent pas du tout les bandes dessinées connaissent parfaitement le monde, même s’il y a de légères différences.

Nrama: Y a-t-il d’autres personnages de Marvel que vous aimeriez aborder et écrire un roman?

Calcul: Maintenant cette est la question à un million de dollars, n’est-ce pas? ** insérer un autre emoji souriant narquois **

(La réponse est oui, mais je ne dis pas lesquels.)

Nrama: De nombreux romanciers en prose sont passés à la bande dessinée. Est-ce quelque chose qui vous intéresse?

Calcul: Peut être. C’est un médium très différent avec une courbe d’apprentissage abrupte et une base de fans… intense. Je suppose que nous verrons ce que l’avenir nous réserve!