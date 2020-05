Star Wars: The Clone Wars Saison 7 Episode 11 Review

Ricky Church passe en revue l’avant-dernier épisode de Star Wars: The Clone Wars…

Après que «The Phantom Apprentice» a mis fin au siège de Mandalore avec deux épisodes de la série à venir, la fin de Star Wars: La guerre des clones a non seulement commencé, mais est entré dans l’un des moments les plus cruciaux de l’ensemble Guerres des étoiles saga. «Brisé» ressemble à tout The Clone Wars a été construit vers depuis sa création, mis en évidence par le sentiment de terreur constante et le poids émotionnel de trois petits mots qui ont condamné tout ce que Ahsoka et le capitaine Rex savaient.

Il n’a pas fallu trop de temps à ‘Shattered’ pour conclure le scénario de Mandalore alors que le groupe de Mandaloriens de Bo-Katan et les clones ont terminé le nettoyage du siège, y compris le transfert de Maul et de ses soldats en garde à vue. Ahsoka et Bo-Katan ont eu quelques bons moments ensemble où la croissance du personnage de Bo-Katan s’est très bien déroulée. Elle était clairement fatiguée des batailles constantes qu’elle menait et, en discutant de l’idéalisme de sa sœur Satine, semble enfin comprendre pourquoi Satine se battait. Cela a été tout un retournement pour Bo, mais pas tout à fait propre non plus. Ces derniers épisodes de The Clone Wars ont quelque peu effacé sous le tapis son implication dans les diverses atrocités de Death Watch et à quel point elle pourrait être directement ou indirectement responsable des actions qui ont conduit au siège de Mandalore, y compris la mort de sa sœur. Étant donné qu’Ahsoka elle-même a été témoin des actes de violence gratuite et de l’indulgence les plus impitoyables de Bo lors de leur toute première rencontre dans « Un ami dans le besoin » de la saison 4, on pourrait penser que cela aurait été évoqué plus directement, mais cela n’a malheureusement pas été le cas » t qui semble absoudre Bo-Katan de ses péchés un peu trop facilement.

La lente montée de l’anticipation et de l’effroi a été aidée par le score de Kevin Kiner dans une séquence qui est restée essentiellement sans dialogue. Kiner a vraiment fait tout son possible au cours de ces quelques épisodes. Son score lorsque Ahsoka, Rex et Maul sont montés à bord de leur navette a montré beaucoup de subtilité qui rappelle la pièce de John Williams dans La vengeance des Sith où Anakin et Padme se regardaient dans les directions de l’autre côté de la ville. La musique a vraiment laissé la scène parler d’elle-même, conduisant à une conversation belle et attachante entre Ahsoka et Rex sur la nature de la guerre des clones et l’incertitude de ce qui va suivre.

Bien sûr, tout Guerres des étoiles fan savait où l’épisode allait non seulement avec le bref aperçu de l’une des dernières réunions du Conseil Jedi de La vengeance des Sith, mais avec la sinistre convocation de Rex pour une mise à jour. C’était assez net de voir comment le tremblement dans la Force Ahsoka ne sentait pas que les Jedi tombaient dans l’Ordre 66, mais était plutôt beaucoup plus lié au sort d’Anakin dans un autre clin d’œil cool au film préambule culminant. Le moment menant à l’Ordre 66 ici a été étonnamment tendu étant donné que nous savons ce que deviendront Ahsoka et Rex dans un avenir lointain, pourtant une grande partie de cet épisode réussit à créer cette tension en remettant en question la quantité de Rex (et par extension des autres clones) les actions sont les siennes ou la puce inhibitrice destinée à assurer qu’il suit ses ordres.

Bien qu’elle ne soit pas aussi remplie d’action que les deux épisodes précédents, la lutte d’Ahmoka pour la survie a été très divertissante car elle a utilisé beaucoup d’ingéniosité pour gérer les clones. De laisser Maul se déchaîner sur le navire (en évitant intelligemment une équipe, même brève entre les deux) jusqu’à son recrutement d’une escouade de droïdes, Ahsoka a une nouvelle fois montré ses capacités sous pression. Le fait que ‘Shattered’ ne soit pas allé pour un combat complet Ahsoka / Maul contre Clone Troopers a fonctionné en sa faveur en en faisant plutôt un jeu de chat et de souris d’Ashoka se faufilant autour du navire et allant au fond de ce qui se passait avec les clones. Étant donné le nombre de fois où l’Ordre 66 a été diffusé sur divers autres médias, c’était agréable de voir Clone Wars s’efforcer de quelque chose d’un peu différent à ce stade.

Cela dit, la séquence exceptionnelle était le retrait de Maul d’un grand groupe de Clone Troopers dans un couloir d’une scène qui donne l’épopée de Dark Vador Rogue One scène une course pour son argent. Tout comme le reste de l’épisode, la jambe de force de Maul était si bien animée et comportait des morts assez horribles pour les clones. Tout sur l’animation tout au long de l’histoire, du langage corporel des personnages, combat la chorégraphie à leurs émotions, a brillé de manière considérable. Bien qu’il soit génial d’obtenir une scène comme Ahsoka vs Maul comme le dernier épisode, les battements d’action plus modérés ainsi que l’accent mis sur les émotions des différents personnages dans la première partie de l’épisode montrent vraiment à quel point l’animation a excellé dans ses visuels . Ashley Eckstein, Dee Bradley Baker, Sam Witwer et Katee Sackhoff donnent des performances formidables ici, en particulier Eckstein et Baker dont la chimie comme Ahsoka et Rex est l’épine dorsale de cette histoire finale.

Ce que Dave Filoni a accompli en apportant le siège de Mandalore et Order 66 à la série – deux histoires qui étaient le dernier officiel de George Lucas Guerres des étoiles avant de vendre à Disney – n’est rien de moins qu’un coup de maître. Les émotions, l’animation, l’action, la musique sont toutes sur le point de livrer une histoire douce-amère et tendue dans «Shattered» alors que le monde s’écroule autour de tout le monde. Ce n’est peut-être pas des 10 parfaits comme les deux épisodes précédents, mais ‘Shattered’ offre toujours une dynamique de personnage intéressante et une grande action. Avec un épisode de plus à venir – qui sera diffusé tôt le 4 mai Star Wars Day – Star Wars: La guerre des clones s’assure de sortir avec fracas.

Évaluation: 9/10

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus de nouvelles sur les films et de nerd talk

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries