Fantastic Beasts 3: Il y aura tellement de personnages de Harry Potter

Le premier épisode de la franchise Fantastic Beasts, c’est-à-dire «Les animaux fantastiques et où les trouver» est sorti en 2016. Le film était entièrement basé sur la fantaisie et il a été écrit par J. K. Rowling.

Le film de 2016 a été le premier film sorcier à soutenir les Oscars et a reçu le prix du meilleur costume. La franchise est venue avec une suite en 2018 nommée Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald. Le film dépeint l’histoire de Grindelwald et de son règne.

La franchise Fantastic Beasts s’est révélée être la préquelle de la série Harry Potter. Le deuxième épisode de la franchise a dépeint la version plus jeune de Dumbledore et comment il guide Newt pour lutter contre Grindelwald. Le film tourne autour de Dumbledore et Grindelwald.

QUOI DE NEUF dans Fantastic Beasts 3?

Dans le film à venir, nous verrons peut-être plus de personnages de la série Harry Potter. L’histoire sera plus intéressante et révélatrice sur Dumbledore et Grindelwald. Cela représenterait davantage le Dumbledore et sa vie.

La date de sortie de Fantastic Beasts 3

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’annonces et de rapports sur les personnages du film à venir. Le nouveau film aura plus de similitudes avec la série Harry Potter. Le film devrait sortir en 2021.

