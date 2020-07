Shroud tweete pour la première fois depuis plus d’un mois après l’arrêt de Mixer

Cela fait plus d’un mois que Microsoft a annoncé la fermeture de sa plate-forme de streaming, Mixer, et son partenariat avec Facebook Gaming. Ce mouvement soudain a conduit beaucoup de gens à se demander où Ninja et Shroud, les deux meilleurs streamers du site, finiraient.

Alors que Ninja a diffusé une fois sur YouTube et a été actif sur les réseaux sociaux, Shroud est resté presque complètement silencieux. Le silence du talentueux joueur FPS a pris fin aujourd’hui, cependant, alors qu’il publiait un GIF cryptique d’une arme à feu animée sur Twitter.

En l’absence de message pour accompagner le GIF, les fans et les autres streamers ne savent pas ce que cela signifie pour l’avenir de Shroud. CouRageJD, qui a signé un accord exclusif avec YouTube quelques semaines à peine après la signature de Shroud avec Mixer, a répondu en disant: « Quoi. »

TimTheTatman a tweeté sarcastiquement: « Ah oui, je sais ce que cela signifie! » Cloakzy a également tweeté: «Félicitations pour Mixer!»

Lorsque Microsoft a décidé de fermer Mixer, Shroud et Ninja auraient «renoncé» aux négociations avec Facebook et auraient plutôt forcé Microsoft à racheter chacun d’entre eux de leurs contrats. En faisant cela, Ninja et Shroud auraient rapporté environ 30 millions de dollars et 10 millions de dollars, respectivement, et leur auraient permis de négocier avec d’autres plates-formes, telles que Twitch et YouTube.

Ninja a diffusé sur YouTube le 8 juillet et, bien que plus de 160000 téléspectateurs simultanés se soient connectés, le streamer n’aurait apparemment pas signé d’accord avec la plate-forme et n’a pas diffusé sur YouTube ni sur aucun autre site depuis. Avant aujourd’hui, Shroud n’avait pas tweeté depuis le 22 juin.