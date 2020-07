Pourquoi les X-Men ont-ils reçu des costumes différents dans le premier film, selon l’écrivain

De nos jours, les films de bandes dessinées ne craignent pas de s’appuyer de plus en plus sur leurs racines parce que le genre est devenu si populaire. Des risques dans tous les sens ont été créés dans les films Marvel, que ce soit à travers les costumes magnifiquement colorés d’un film comme Capitaine Marvel, ou le réalisme granuleux de Logan. Quand X Men était en cours de fabrication, il y avait un sentiment qu’il fallait qu’il s’adresse à un public plus large, et le cuir était le moyen de le faire.