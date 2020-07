Annonce «  shambolic  » sous le feu avec un préavis de quelques heures de nouvelles restrictions

L’imposition par le gouvernement d’une interdiction des rassemblements sociaux à l’intérieur dans le Grand Manchester et les villes du Nord a été qualifiée de «shambolique» – après que les gens ont été informés moins de trois heures à l’avance du changement. que « à partir de minuit ce soir, les personnes de différents ménages ne seront pas autorisées à se rencontrer à l’intérieur » dans les régions où les cas de coronavirus augmentent. En plus du Grand Manchester, les restrictions s’appliqueront à Burnley, Hyndburn, Pendle, Rossendale, Bradford, Calderdale et Kirklees ainsi qu’à Leicester et Blackburn, où des restrictions locales étaient déjà en place en raison de la crainte d’une épidémie.Le bulletin d’information a coupé le bruit L’annonce, faite avec un préavis de moins de trois heures, en a surpris beaucoup – y compris les communautés musulmanes qui se préparaient à marquer le festival de l’Aïd Al Adha à partir de jeudi soir.Les directives gouvernementales initiales sur ce qui est et n’est pas autorisé dans les zones était o publié à 23 heures jeudi soir, avec une heure avant l’entrée en vigueur des restrictions. Lire la suite Conseils sur le coronavirus du Grand Manchester: ce qui a été interdit en vertu des nouvelles restrictions de rassemblement social « Un nouveau creux ». Face à un barrage de questions sur la signification des règles, le conseil municipal de Manchester a tweeté: «Nous attendons actuellement de nouvelles directives après l’annonce. Nous publierons une mise à jour dès que possible. »Keir Starmer du Labour a déclaré:« Personne ne contesterait la mise en place d’une action locale pour réduire la transmission du coronavirus. Mais annoncer des mesures affectant potentiellement des millions de personnes tard dans la nuit sur Twitter est un nouveau creux pour les communications du gouvernement pendant cette crise. »Les nouvelles restrictions seront imposées dans le Grand Manchester (Photo: Oli SCARFF / AFP) Députée travailliste de Leicester East Claudia Webbe a déclaré qu’on lui avait dit que les célébrations de l’Aïd peuvent avoir lieu dans les lieux de culte tant que la distanciation sociale est observée, mais pas dans les maisons privées. Pas d’Aïd avec d’autres personnes dans des maisons ou des jardins privés, à l’exception des « bulles pour un seul ménage », mais les lieux de culte sont autorisés tant que la distanciation sociale stricte est en place conformément à la réglementation. Le verrouillage local est «complètement honteux». Elle a tweeté: «Cela a été une période incroyablement difficile pour notre ville, mais le travail acharné et les sacrifices des gens ont porté leurs fruits. Cependant, la gestion par le gouvernement de ce verrouillage a été totalement honteuse et des leçons doivent être tirées pour l’avenir afin d’empêcher que d’autres ne subissent la même chose. »Le maire du Grand Manchester Andy Burnham a tweeté:« Beaucoup de gens demandent des éclaircissements sur l’annonce du gouvernement. Notre compréhension est la suivante: Aucun visiteur de votre maison ou jardin à partir de ce soir. Vous pouvez aller au pub mais rester dans votre foyer / bulle. Autres ouvertures prévues pour 1/8 en attente. Tout le reste reste tel quel. »

