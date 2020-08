Shia LaBeouf: 5 manigances sauvages que l’acteur a faites avant ses tatouages ​​de collecteur d’impôts

Shia LaBeouf est devenue une exposition d’art à Los Angeles

Après que Shia LaBeouf a été mis sous le feu pour un travail de plagiat, il a commencé son tristement célèbre sac en papier «Je ne suis plus célèbre», art de la performance qui a commencé lors de la première du tapis rouge de Nymphomane, qui a sa propre histoire sauvage impliquant LaBeouf envoyant une photo de bite aux producteurs. Après le look viral, LaBeouf a ouvert sa propre exposition d’art qui impliquait l’acteur assis silencieux dans une pièce tandis que les fans pouvaient lui rendre visite à de courts intervalles. En entrant dans la chambre avec LaBeouf, les invités ont été invités à choisir un objet, la sélection comprenant un Indiana Jones fouet, un Transformateurs jouet, une paire de pinces, les baisers de Hershey et un bol de notes contenant des commentaires Twitter sur l’acteur.