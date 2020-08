Dans la prison la plus difficile du monde, Raphael Rowe a été

– – – – – – L’animateur principal de l’émission, « Inside the World’s Toughest Prisons », a vécu ce que c’est que de vivre dans des pénitenciers en tant que prisonnier pendant une semaine, mais c’est une expérience bien trop réelle pour Raphael Rowe . L’homme a guidé les téléspectateurs à travers la célèbre série Netflix depuis la deuxième saison, et maintenant il ajoute un autre élément à la série car il a lui-même passé 12 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Pourquoi a-t-il été incarcéré pendant 12 ans? À chacune de ses saisons de Inside The World’s Toughest Prisons, l’hôte en chef fera l’expérience à la fois de la vie derrière les barreaux et de ce que c’est que d’être un gardien pendant de longues périodes. Les prisons présentées dans l’émission ont été localisées et sont présentes partout dans le monde, y compris le Costa Rica, l’Ukraine, la Roumanie, la Norvège, les Philippines et le Mexique, entre autres. Libérez l’hôte ou Raphaël qui l’a précédé, il a une expérience personnelle de l’emprisonnement. En 1990, l’hôte principal a été arrêté à Londres pour meurtre et vol, car les autorités pensaient qu’il était membre du M25 Three. C’était le groupe qui, selon le ploce, comprenait également Randolph Egbert Johnson et Michael George Davis, ils étaient tous accusés d’avoir tué Peter Hamburgh, d’avoir blessé Timothy Napier avec un couteau et d’avoir volé deux maisons en décembre 1998. Puis les trois hommes ont ensuite été condamnés à la réclusion à perpétuité, mais leur condamnation a ensuite été annulée en 2000 par la Cour d’appel. Ensuite, ils ont tous depuis maintenu leur innocence envers le monde et le juge aussi. Maintenant, pendant ses 12 ans d’emprisonnement dans un établissement à sécurité maximale, Raphael a étudié le journalisme. Il a ensuite voyagé dans la première année après sa libération de prison, puis il a immédiatement commencé à travailler pour Today sur BBC 4 comme un reportage. – – –

