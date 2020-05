Shane Warne ouvre les controverses qui secouent sa carrière: «J’ai embarrassé mes enfants»:

La légende australienne du cricket Shane Warne a admis avoir « embarrassé » ses enfants suite à certains des scandales qui ont bouleversé sa carrière.

Warne est rapidement devenu l’une des plus grandes icônes sportives australiennes après avoir fait ses débuts au Test en 1992.

Bien que considéré comme l’un des plus grands quilleurs de tous les temps, Warne a connu une carrière de haut en bas qui l’a vu à la tête de nombreuses controverses.

Le joueur de 50 ans a été pris dans une saga de fixation de points pour avoir accepté de l’argent d’un bookmaker et a raté la Coupe du monde 2003 pour avoir enfreint le code des drogues du jeu.

Shane Warne avec sa fille Brooke Warne (R) et son fils Jackson Warne (Getty)

Ouverture sur sa nouvelle série, Une semaine avec Warnie, qui est présenté par Fox Cricket, le grand cricket australien a admis qu’il a fait « des erreurs et des choix horribles » tout au long de sa carrière, ce qu’il a déclaré embarrassant pour sa famille.

« Je ne suis pas fier de toutes mes décisions », a déclaré Warne.

«J’ai fait des erreurs et des choix horribles avec les choses. Mais j’ai toujours été fidèle à moi-même et c’est ce dont je suis fier aujourd’hui.

« Certaines choses étaient vraiment difficiles à prendre. J’ai laissé tomber ma famille, j’ai embarrassé mes enfants … mais c’est une chose avec laquelle je dois vivre.

« Mais pour tous ces mauvais choix, j’ai également été très fier de toutes les bonnes choses que j’ai faites. J’ai fait beaucoup de bonnes choses mais parfois les gens aiment parler des mauvaises choses parce que c’est un meilleur titre . «

Shane Warne (Getty)

Warne a admis que sa vie avait changé après le tristement célèbre « Ball of the Century » en 1993 quand il avait renvoyé le batteur anglais Mike Gatting.

L’ancien lanceur de spin a déclaré que le guichet avait radicalement changé sa vie après que les médias aient commencé à couvrir largement sa carrière qui allait au-delà du terrain de cricket.

« Alors que je marchais 100 mètres jusqu’à l’hôtel, ils étaient au milieu de la route. Je me dis: » Merv, qu’est-ce qui se passe ici? « », A déclaré Warne.

«Le lendemain, c’était« Shane Warne était au pub ». Je me faisais critiquer sur ce que je portais, j’avais« 10 choses que vous ne savez pas sur Shane Warne »et je le lis,« ce n’est pas c’est vrai, je ne savais pas ça de moi!

« Je ne comprenais pas vraiment comment cela fonctionnait quand je devais lire des choses sur moi qui n’étaient pas vraies, ce qui était assez difficile à prendre.

Shane Warne (Getty)

« Vous ne voulez pas passer votre vie à vous soucier de ce genre de choses, mais je l’ai fait. J’étais inquiet. J’étais comme, ‘ce n’est pas ce que je suis’. Alors j’ai trouvé que je ne comprenais pas comment cela ) a fonctionné et je m’en veux.

« Et je pense que certaines de mes actions au milieu des années 90 et vers la fin de la fin des années 90 – j’ai toujours agi d’une manière arrogante et assez ordinaire.

« Je vis dans l’instant, donc parfois on ne pense pas aux conséquences et c’était probablement la plupart de mes problèmes. Je ne pensais pas quelles étaient les conséquences ni quel effet cela aurait sur les autres. »

« C’était une chose égoïste. J’ai fait ce que je voulais faire, et cela m’a causé des ennuis. »