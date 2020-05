Money Heist Saison 5: [CAST], Terrain, Date de sortie, Spoilers

– Publicité –



Money Heist (La casa de Papel), la célèbre web série dramatique espagnole, reviendra pour sa saison 5 et sera créée par Álex Pina. La série a déjà vu deux braquages ​​bien préparés, dirigés par le professeur (Alvaro Morte).

La série a principalement vu deux vols bien planifiés, l’un à la Monnaie royale et l’autre à la Banque d’Espagne.

Au tout début, les 15 épisodes de la série ont été diffusés sur un réseau espagnol appelé Antena 3. Plus tard fin 2017, Netflix a obtenu les droits de diffusion fin 2017. La série comprend 2 saisons (4 parties) avec 31 épisodes. La partie 4 a été publiée le 3 avril 2020 sur Netflix.

La saison 5 de Money Heist sera-t-elle renouvelée?

Le réalisateur Jesus Colmenar a déclaré dans une interview qu ‘«il va y avoir un cinquième [part] ». La partie 4 a été conclue avec Lisbonne rejoignant à nouveau le gang dans la banque et Sierra trouvant la place du professeur dans la cachette, le tenant sous la menace d’une arme. La série va probablement continuer avec sa prochaine saison.

Quelle est l’intrigue pour la saison 5?

Au cours de la dernière saison, Alicia a été désignée comme la principale personne chargée d’empêcher le vol de la banque d’Espagne.

Après beaucoup d’enquêtes, elle a finalement trouvé la cachette du professeur, puis dans le dernier épisode de la partie 4 a été terminée avec le professeur sous la menace d’une arme à feu et elle a dit en dernier que «Tout est fini». Il sera très intéressant de voir si le professeur pourra la convaincre de rejoindre le gang. La saison quatre s’est terminée sur un cliffhanger et depuis lors, de nombreuses rumeurs et prédictions ont déjà commencé. La fin de la saison 4 a potentiellement ouvert la porte à la saison 5 de Money Heist.

Qui sont les Cast of Money Heist?

Les détails du casting ne sont encore confirmés par aucune des sources et le casting de la saison 5 est toujours un grand mystère. Le casting le plus probable pour la saison 5 peut être:

· Úrsula Corberó comme Tokio

· Álvaro Morte comme El Profesor

· Itziar Ituño comme Lisbonne

· Miguel Herrán comme Río

· Jaime Lorente comme Denver

· Darko Peric comme Helsinki

Restez à l’écoute avec nous pour d’autres mises à jour de divertissement.

