Seven Deadly Sins Season-4 Plot, Date de sortie, Bande-annonce et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de regarder.

– – –

Seven Deadly Sins est une série de mangas japonais fantastiques. Il est écrit par Nakaba Suzuki. D’octobre 2012 à mars 2020, la série a été publiée dans le Weekly Shōnen Magazine de Kodansha.

La série est également adaptée en tant que série télévisée animée. Il est produit par A-1 Pictures et Studio Deen. Jusqu’à présent, trois saisons ont été publiées et la quatrième saison arrive bientôt.

Date de sortie de Seven Deadly Sins

La saison 1 a été diffusée le 5 octobre 2014. Elle tourne principalement autour d’un spécial intitulé Les sept péchés capitaux: les signes de l’eau bénite. La saison 2 a été diffusée en janvier 2018 sous le nom de The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments. La troisième saison est connue sous le nom de Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.

La série a reçu de très bonnes critiques du monde entier pour cette raison, elle est maintenant disponible sur Netflix. Il est doublé en anglais et des sous-titres anglais sont également disponibles.

Il y a des nouvelles que la saison 4 sortira en octobre 2020. Mais cela n’est pas confirmé par les développeurs de la série.

L’intrigue de Seven Deadly Sins Saison-4

L’histoire de la série s’articule autour du rassemblement de chevaliers dans le district de Britannia, qui se sont désassemblés après avoir évidemment comploté pour évincer le Royaume des Liones. Leur annihilation présumée est venue à cause des Chevaliers Saints, il y avait beaucoup de ragots qu’ils étaient encore en vie. Après dix ans, les saints chevaliers ont organisé un renversement. En ce qu’ils ont attrapé le seigneur, devenant les nouveaux dirigeants dominateurs du royaume. La troisième princesse nommée Elizabeth, à ce moment-là commence une expédition pour localiser les sept péchés capitaux. Inscrivez également leur aide pour récupérer le royaume. La partie principale du spectacle est les combats entre les humains et les bêtes et les géants. Il est donc évident que les humains gagneront, mais l’aventure et l’action des combats seront visibles dans la saison-4. Donc, vous devez attendre la sortie de la saison 4.

La bande-annonce de Seven Deadly Sins Saison-4

Il n’y a pas de bande-annonce de la saison 4. Les développeurs de la série parleront d’abord de la date de sortie et après cela, vous obtiendrez la bande-annonce.

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et les films !!

Bonne lecture!!

– – –