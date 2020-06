Jawa dévoile enfin les spécifications de BS6 Jawa et quarante-deux; Sorties moins qu’avant!

Jawa a enfin révélé les spécifications du moteur conforme BS6 dans le Jawa et le Forty Two. Comme la plupart des autres mises à jour BS6, les motos Jawa voient également une baisse de performances, mais elles sont bien plus que RE Classic 350.

Plus tôt cette année, Jawa a lancé les versions conformes à la BS6 de la Jawa et de la Forty Two, mais la société n’a pas révélé les spécifications techniques de leur nouveau moteur monocylindre conforme à la norme BS6 de 293 cm3. Non cependant, Jawa a finalement annoncé les chiffres de sortie du moteur BS6 et comme la plupart des autres mises à jour BS6, ce moteur voit également une baisse de ses performances. La société affirme que le BS4 Jawas avait déjà un moteur prêt pour le BS6 et grâce à la technologie cross-port, il a été en mesure de répondre aux normes d’émission BS6 et de conserver le son d’échappement Jawa.

Le moteur 293 cm3 conforme à la norme BS6 produit désormais 26,51 ch et 27,05 Nm, tant pour la Jawa que pour la Forty Two. Les chiffres ont vu une baisse de seulement 0,86PS et 0,95Nm. Ces motos Jawa restent cependant nettement plus puissantes que ce qui est leur principal rival – la Royal Enfield Classic – 350 qui ne fait que 19,3PS de puissance. Le moteur Jawa emballe dans un poinçon de plus de 7PS, ce qui est une différence considérable.

Avec la mise à jour BS6, et comme beaucoup d’autres motos aussi, les Jawas sont devenus inévitablement plus lourds. La Jawa et la Forty Two font désormais basculer la balance à 172 kg, ce qui est 2 kg de plus que la moto BS4. En comparaison, le Classic 350 pèse beaucoup plus lourd à 195 kg, soit 23 kg de plus que le Jawas. Ainsi, en termes de rapport poids / puissance, les motos Jawa ont une longueur d’avance sur la Royal Enfield Classic 350.

Pour vous donner un résumé rapide des prix, Jawa avait lancé le BS6 Jawa en Inde pour un prix de départ de Rs 1,73 lakh pour la variante ABS monocanal et Rs 1,82 lakh pour le modèle ABS double canal. De même, le BS6 Jawa Forty Two a été lancé pour un prix de départ de Rs. 1,60 lakh pour la variante ABS monocanal et Rs. 1,69 lakh pour l’ABS à double canal. Dans leur spécification BS4, le Jawa et le Forty Two avaient des prix uniformes sur toute la gamme. Cependant, avec cette mise à jour BS6, le prix de la moto varie selon l’option de couleur que vous avez sélectionnée.

Voici un aperçu détaillé du tableau des prix du BS6 Jawa:

Jawa ABS monocanal Prix Prix ​​ABS double canal Noir 1,73,164 1,82,106 Gris 1,73,164 1,82,106 Bordeaux 1,74,228 1,83,170

Voici une liste de prix détaillée du BS6 Jawa Forty Two selon ses options de couleur: