Seven Deadly Sins Saison 4 Date de sortie, [CAST], Tracé, bande-annonce et détail de l’histoire

– Publicité –



Seven Deadly Sins, également connu sous le nom de Nanatsu no more Taizai, est prêt pour sa nouvelle saison. La saison 3 de Seven Deadly Sins a été diffusée après une longue attente sur Netflix. Bien que les fans soient impatients, bien sûr, car il a commencé à être diffusé sur Netflix Seven Deadly Sins a été parmi les séries animées les plus préférées et a doublé de taille. Donc, le public ci-dessous est les faits sur le spectacle, et tout le monde attend actuellement la saison 4 de Seven Deadly Sins.

Seven Deadly Sins Saison 4: Date de sortie?

Aucune date de lancement officielle n’a été confirmée par les fabricants, même si le tournage a été terminé au Japon. À partir de ce moment, il est probable que la saison 4 de Seven Deadly Sins sera lancée le 15 octobre 2020. Il est rapporté que le dernier épisode de cette émission a été présenté au Japon le 25.

Saison 4: Cast?

– Publicité –



Il n’y a pas encore de confirmation sur la distribution, mais le noyau comprendra Escanor, King Harlequin, Merlin Liz Growth et Elizabeth Liones. Aucun autre casting vocal n’a encore été ajouté.

Saison 4: Quel est le scénario?



Aucun détail n’est disponible sur le scénario. Cependant, nous savons que cette série particulière est une version manga, l’intrigue vient avec des ajouts. À ce moment, les auteurs ont composé 197 chapitres du manga. Maintenant, la question est de savoir si les créateurs pourraient créer une histoire.

Saison 4: La bande-annonce est-elle sortie?

La bande-annonce de la nouvelle saison n’a pas encore été publiée. Mais les fabricants ont sorti un teaser de la région du salon.

– Publicité –