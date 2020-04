Jerry Lawler dit que la blague brute controversée était censée être sur lui

Temple de la renommée de la WWE et Lundi soir brut annonceur Jerry Lawler a finalement abordé le commentaire controversé qui rapporte The King un coup de fouet Twitter. Si vous l’avez manqué, Lawler a fait référence à un senton plongeur du lutteur japonais Akira Tozawa comme un « moonsault aux nouilles ramen », quelque chose à peu près tout le monde sur Twitter autre Jim Cornette appelé raciste. Mais selon Lawler, ce n’était qu’un commentaire sur le talon classique, et la blague était en fait censée être sur lui. F4WOnline a transcrit la citation pertinente du dernier podcast de Lawler.

Je dirais quelque chose comme « Il y a le moonsault Ramen Noodle » et il dirait: « Oh, Roi! Tu sais qu’il n’y a rien de tel! » et nous continuerions. Je le faisais juste pour jouer l’avocat du diable avec Mauro. Si je continuais à faire des commentaires avec Michael Cole ou JR, nous avions la chimie où chacun de ces gars aurait su que je me faisais presque un imbécile en prétendant que j’agissais comme si je savais ce que ce coup d’oeil incroyable était.

Alors, Cole ou JR auraient dit: « Oh, King! Tu sais mieux que ça! » Avec Byron et Tom, nous n’avons pas encore cette chimie. Nous ne travaillons ensemble que depuis peu de temps, donc quand je l’ai dit, ils ne l’ont même pas reconnu, donc ça s’est éteint et ils ont continué à parler et j’ai continué à parler. Je n’y ai pas pensé non plus. «

C’est là que moi, Bobby Heenan, Jesse Ventura… tous les commentateurs du talon font ce genre de choses et la blague est sur vous-même que les gens là-bas disent: «Regardez cet idiot. Il ne sait même pas de quoi il parle et il pense qu’il fait. » Voilà où était la blague.