BS6 Mahindra Scorpio Les prix commencent à Rs 12,40 Lakhs

Nous avons les mains sur le prix exclusif de BS6 Mahindra Scorpio. Les réservations sont maintenant ouvertes et les livraisons commenceront après le verrouillage.

Mahindra a récemment annoncé le début des réservations pour BS6 Scorpio, pour un jeton de 5 000 roupies. La version BS6 a également été répertoriée sur son site officiel maintenant. Maintenant, nous avons les prix officiels qui commencent à Rs 12,40 Lakhs allant jusqu’à Rs 16 Lakhs (Ex-showroom Delhi).

Le prix de départ reste le même mais les autres variantes sont désormais plus chères de Rs 40,000. BS6 Scorpio est désormais disponible en quatre variantes, notamment S5, S7, S9 et S11. Voici les prix détaillés des variantes:

Les variantes 4 roues motrices ont été complètement abandonnées avec la variante S3 de base. Plus tôt, il est venu avec deux options de moteur dont l’unité 2,5 litres pour la variante S3 a été abandonnée. Maintenant, le BS6 Mahindra Scorpio est livré avec un seul moteur turbo diesel à quatre cylindres de 2,2 litres, qui produit 140 ch et 320 Nm de couple maximal. Une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses est de série.

Les caractéristiques à bord du BS6 Scorpio comprennent des phares de projecteur à flexion statique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces, des essuie-glaces à capteur de pluie, des phares automatiques, un système de surveillance de la pression des pneus, une climatisation automatique, un régulateur de vitesse, un réglage manuel de la hauteur du siège pour le conducteur et une direction assistée hydraulique. Les dispositifs de sécurité comprennent deux coussins gonflables avant, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière avec caméra.

La nouvelle génération Scorpio est en cours de test et devrait faire ses débuts d’ici la fin de 2020. Elle reposera sur une nouvelle plate-forme avec un style complètement révisé, de nouveaux moteurs à essence et diesel et plus de fonctionnalités. Des photos d’espionnage révèlent qu’il pourrait perdre sa silhouette de grand garçon et opter plutôt pour un look SUV boxy et traditionnel.

Les Scorpions, Thar et XUV500 de nouvelle génération utiliseront les mêmes nouveaux moteurs essence et diesel 2,0 litres. Parmi ces trois, Thar sera lancé en premier et le XUV500 sera le dernier. Pendant ce temps, Mahindra a déjà lancé les Bolero et XUV300 conformes BS6.